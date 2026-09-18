Guanajuato registra reducción de homicidios y delitos de alto impacto en 2026

Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El estado de Guanajuato registra una tendencia a la baja en homicidios dolosos y delitos de alto impacto, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de agosto de 2026.

El informe señala que febrero de 2025 fue el mes con el mayor promedio diario de homicidios dolosos durante la actual administración, con 12.7 casos al día. A partir de ese momento, se reportó una disminución sostenida, asociada en el informe al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a la detención de generadores de violencia que operaban en la entidad.

De acuerdo con los datos presentados, actualmente el promedio diario de homicidios en Guanajuato registra una reducción de 75% respecto al máximo alcanzado en febrero de 2025.

La evolución anual también muestra una reducción. Guanajuato mantuvo durante varios años niveles elevados de homicidios, con un promedio de 12.3 casos diarios en 2020. Para 2025, el promedio descendió a siete homicidios diarios, mientras que el dato preliminar para 2026 se ubica en cuatro casos al día.

El reporte señala que, de mantenerse la tendencia observada, 2026 podría cerrar como el año con el menor promedio de homicidios dolosos de los últimos ocho años.

Bajan 43% los delitos de alto impacto

La disminución también se observa en los delitos considerados de alto impacto. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, el promedio diario pasó de 41.8 a 23.8 delitos, lo que representa una reducción de 43% en un periodo de 24 meses.

El informe destaca que la tendencia descendente se ha mantenido de manera constante durante este periodo.

Al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, prácticamente todos los indicadores incluidos en el reporte presentaron reducciones.

Entre las principales variaciones destacan:

Robo a transportista con violencia: disminución de 60%.

Secuestro: reducción de 50%.

Robo a transeúnte con violencia: disminución de 40.7%.

Robo de vehículo con violencia: reducción de 25.4%.

Robo a negocio con violencia: disminución de 14.7%.

Extorsión: reducción de 8.2%.

El reporte atribuye la evolución favorable al fortalecimiento de las acciones de seguridad implementadas en coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gobierno de Guanajuato, así como a las detenciones de personas identificadas como generadoras de violencia en la entidad.

Los datos corresponden al corte del 31 de agosto de 2026 y, en el caso del promedio anual de homicidios para 2026, se trata de cifras preliminares.