IMSS: en el segundo Simulacro Nacional participarán más de 14 mil trabajadores

Protección Civil del IMSS Elizabeth Hernández Borges, titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS habla del protocolo que se aplicará en edificios del instituto en el Segundo Simulacro Nacional, este 19 de septiembre

Como parte del Segundo Simulacro Nacional que se realizará este sábado 19 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contará con la participación de 145 mil 524 trabajadores entre: médicos, doctoras, personal de enfermería, camilleros, para evacuar o replegar a derechohabientes en áreas de espera u hospitalización.

Adelantó lo anterior, en entrevista con Crónica, Elizabeth Hernández Borges, titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del Instituto, quien señaló que al ser un día inhábil para las áreas administrativas y de oficinas el simulacro se concentrará en 1,173 inmuebles, de los cuales 1,029 serán médicos y otros 144 no médicos a nivel nacional.

También se contará con el apoyo de 16,409 integrantes de las brigadas de Protección Civil “que son de jornada acumulada, personas que trabajan ese sábado y que estarán brindando sus servicios para el ejercicio de evacuación de los inmuebles”.

Recordó que a 41 años de distancia, el sismo de 1985, marcó un antes y un después en la cultura de protección civil en nuestro país, y en particular en la Ciudad de México, zona altamente sísmica.

De aquel devastador terremoto que cobró miles de vidas y cientos de edificios que se vinieron abajo, entre ellos, el colapso parcial de edificios en el Centro Médico Nacional. Sin embargo, hoy el Seguro Social, ha desarrollado todo un protocolo de capacitación en caso de eventos de ese tipo.

Con las experiencias que dejaron los sismos de 1985, 2017 y 2022, todos ellos coincidentemente registrados el 19 de septiembre, precisó, se ha venido fomentando una cultura del autocuidado, “en especial en quienes habitamos en zonas altamente sísmicas como Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca”.

Hernández Borges, doctora en Gestión de Riesgos y Protección Civil subrayó que la cultura de la autoprotección ha evolucionado de una protección civil reactiva, como fue en 1985 cuando el evento superó la capacidad los gobiernos, a una protección civil preventiva, denominada Gestión Integral de Prevención de Desastres, enfocada a reducir al máximo las pérdidas humanas, en caso de una emergencia”.

Zoé Robledo, director general del IMSS Por instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto se ha promovido la cultura de la protección civil en todos los edificios a todos los trabajadores

Capacitación constante, que todos estén preparados

Resaltó que la capacitación a todo el personal del instituto, es en cumplimiento a la instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto para promover la cultura de la protección civil en todos los edificios.

En todos los pisos debe haber una brigada, en los diferentes horarios, porque un fenómeno de este tipo se puede de manera imprevista, sin importar el día, “y debemos estar preparados todos para atender cualquier emergencia”.

Los simulacros permiten saber cómo actuar en un caso real

Luego de que la Coordinación Técnica de Protección Civil en el IMSS se creó en el 2022 y con ella una estructura nacional con representación en todos los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD´s), se ha reforzado la capacitación, “porque es la única forma de poner en práctica los conocimientos”.

El Seguro Social tiene un programa anual de Protección Civil que incluye cursos presenciales y virtuales y en lo que va del año se han impartido 149 cursos virtuales ay presenciales con una población beneficiadas de 47,000 personas en todo el país.

Segundo Simulacro Nacional, en el IMSS Personal médico, de enfermería y camlleros del IMSS, de más de mil inmuebles en todo el país participarán en el Segundo Simulacro Nacional, este 19 de septiembre

Distintos cursos para diversos eventos

Explicó que existen siete brigadas para la gestión integral de riesgos con cursos de capacitación específica para: prevención y combate de incendios, sismos, inundaciones, por mencionar algunas, con el objetivo de tener una importante cartera de personal capacitado.

En cada caso el personal de Protección Civil y las brigadas utilizan chalecos de colores distintos dependiendo del tipo de acción a implementar: blanco: primeros, auxilios; amarillo, búsqueda y rescate; naranja, evacuación de inmuebles; rojo, prevención y combate de incendios; verde, comunicación; rojo y amarillo: fluidos y energéticos, y azul y naranja: brigada especial.

Además, resaltó que hoy el IMSS cuenta con un Manual y Norma Técnica para la construcción de hospitales, que sean seguros y resistentes a sismos, especialmente en las unidades médicas de alta especialidad.

Recordó que en los simulacros, después del tercer piso hacia arriba el personal se concentra el replegar a los pacientes, de la planta baja al segundo piso se procede el desalojo a un área segura.

“Los ejercicios variarán en función de cada inmueble: las áreas de hospitalización, o quirófanos, aplicarán un repliegue o continuar con sus operaciones... Trabajamos directamente con la parte médica, porque ellos son los que tienen el conocimiento y la agenda de trabajo, con el apoyo de protección civil.

No usar escaleras después del tercer piso

“En esta cultura del autoprotección, en particular en el tema de los sismos, es importante que la gente entienda que: es más peligroso intentar bajar por las escaleras al momento del sismo que buscar una zona de menor riesgo dentro del inmueble”, subrayó.