Segob atenderá peticiones de Maru Campos; Sheinbaum confirma reunión en aeropuerto de Ciudad Juárez

Claudia Sheinbaum

La Secretaría de Gobernación (Segob) sostendrá una serie de reuniones de trabajo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para atender las solicitudes de gestión que la mandataria estatal hizo públicas recientemente, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Debido a compromisos previos en su agenda de giras, la titular del Ejecutivo Federal detalló que no podrá realizar mesas de trabajo prolongadas durante su estancia en la entidad, ya que viajará inmediatamente después hacia Baja California. No obstante, acordó un encuentro breve con la gobernadora en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

Distanciamiento por caso de la CIA

Al ser cuestionada sobre la relación actual con la administración local, Sheinbaum reconoció que existen “diferencias muy importantes” con el gobierno de Chihuahua.

El principal punto de tensión se debe a la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en el estado, caso que actualmente mantiene bajo investigación abierta la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de estas diferencias de seguridad nacional, la mandataria enfatizó que la colaboración institucional y la coordinación técnica entre ambos niveles de gobierno continúan vigentes.

Blindaje electoral ante giras presidenciales

Respecto a la asistencia de mandatarios locales a sus eventos como parte de la gira de rendición de cuentas, la Presidenta aclaró que respeta la decisión de algunos gobernadores de oposición de no presentarse públicamente para evitar el uso político de los actos institucionales, especialmente al encontrarse el país en pleno proceso electoral.

Puso como contraste los casos de las gobernadoras de Guanajuato y Aguascalientes, quienes sí decidieron acompañarla en sus respectivos templetes, y reiteró que la ausencia física de otros gobernadores no frena el flujo de apoyos federales ni el diálogo político.