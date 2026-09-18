Sismos del 19S en México: ¿Cuántos muertos causaron los terremotos de 1985 y 2017?

19S. Sismos de 1985 y 2017. Ambos sismos dejaron muchas muertes en la CDMX y otros lugares de México. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

Septiembre resulta ser un mes que los mexicanos relacionan con los terremotos. Ya sea porque se vivieron ambos, porque se vivió uno de los dos y escuchó hablar sobre el pasado o porque simplemente dos de las más grandes tragedias ligadas a sismos en México han ocurrido en este mes. El saldo que dejaron ambos sismos con 32 años de diferencia entre cada uno pudo bajar, pero sigue alertando sobre la seguridad de la población en medio de un sismo.

¿Qué pasó en los sismos de 1985 y 2017?

En 1985 la Ciudad de México tuvo frente a sus ojos una tragedia nunca antes vista. La mañana del jueves 19 de septiembre, a las 7:19 horas, la ciudad fue sacudida por un terremoto de 8.1 en la escala de Richter. De acuerdo a información del Archivo General de la Nación:

Tras el movimiento telúrico, edificios como el Hotel Regis, el Conalep de Balderas, las instalaciones de Televisa en avenida Chapultepec, el Centro Médico, el Hospital Juárez, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, el multifamiliar Juárez, las oficinas de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Comercio y la de la Secretaría de Marina, así como muchas viviendas en las colonias Morelos, Tepito, La Lagunilla, Guerrero y Valle Gómez se derrumbaron.

El 19 de septiembre en la Ciudad de México ocurrió un suceso tan similar que las comparaciones parecían encajar por sí solas. Con un epicentro ubicado apenas a un kilómetro de San Felipe de Ayutla, Puebla, la Ciudad de México volvió a sentir un terremoto de grandes magnitudes, esta vez de 7.1, menor al de 1985, pero con un epicentro más cercano.

En 1985 el epicentro se ubicó en las costas de Michoacán, a unos 400 km de la capital, mientras que el de 2017 fue a 120 km al sur de la ciudad. Aunado a eso y que la Ciudad de México se encuentra construida sobre sedimentos blandos de los antiguos blandos de la zona del valle de México, estos generan que las ondas sísmicas se amplifiquen, repercutiendo en edificaciones en toda la capital.

¿Cuántos murieron en los terremotos de 1985 y 2017?

Ambos sismos fueron fatales para una gran cantidad de mexicanos, siendo el de 1985 el que mayor cantidad de muertos dejó, a pesar de que las cifras oficiales disten de las estimadas por otras organizaciones e instituciones, como la Cruz Roja y el Sistema Sismológico Nacional (SSN). El más reciente no tuvo un saldo tan elevado, sin embargo, se lamentan las vidas perdidas en el desastre natural.

19 de septiembre de 1985

La cifra oficial es de 6,000 personas fallecidas con información de la CENAPRED. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, distintas estimaciones sitúan los decesos entre las 10,000 y hasta 40,000 personas fallecidas.

La Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, coloca en su estimación a 10,000 personas muertas y el SSN, terminó por estimar hasta 40,000 muertos en aquel jueves de 1985.

19 de septiembre de 2017

No hay tanta problemática con el conteo, sin embargo las cifras se repartieron entre la capital y cinco estados, quedando con 369 personas fallecidas.

228 murieron en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.