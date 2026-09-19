Desmantelan 4 narcolaboratorios en Guerrero y Michoacán

Cateo Narcolaboratorio desmantelado. (SSPC)

Autoridades localizaron e inhabilitaron cuatro laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina en Guerrero y Michoacán.

Las acciones se realizaron en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos delictivos dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Como resultado de las operaciones, en los cuatro puntos se destruyeron y aseguraron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores, además de secadoras, estufas, quemadores, bombas, una procesadora industrial y diverso equipo utilizado para la producción de drogas sintéticas.

Personal especializado realizó el desmantelamiento e inutilización de los equipos, recipientes, utensilios y materiales localizados.

Durante las labores de desmantelamiento, los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios y del equipo localizado. En tanto, en la zona se realizan labores de seguridad para detener a los responsables.

Al concluir las diligencias, los objetos, sustancias y materiales quedaron asegurados e inutilizados, y se informó al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.