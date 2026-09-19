¿Sismo real o simulacro? Esta es la verdad de por qué sonó la alerta sísmica hoy en CDMX

El segundo Simulacro Nacional se llevó a cabo en el mediodía de este sábado. Conoce todos los detalles. CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2026.- Integrantes de los Topos Azteca participan en la misa en memoria de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, realizada en el Reloj de Sol de Tlatelolco, lugar donde se encontraba el edificio Nuevo León. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevó a cabo al mediodía de este sábado, 19 de septiembre. Participaron las dependencias del Gobierno de México y se tenía previsto que simulara una alerta sísmica real, por lo que a los celulares llegaría un mensaje de texto con magnitudes y epicentros distintos, dependiendo de la localidad donde se encontrara el dispositivo móvil.

Más de 23 mil altavoces urbanos emitieron la alerta sísmica como ejercicio de Protección Civil en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026. También el aviso llegó a más de 80 millones de teléfonos celulares con cobertura en las 32 entidades del país.

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante la Sesión del Comité Nacional de Emergencias, dio a conocer que en 132 inmuebles de las 32 entidades federativas participaron 3 mil 368 personas con un tiempo promedio de evacuación de 3 minutos y el ejercicio duró aproximadamente 15 minutos.

Datos de la hipótesis: Magnitud y epicentro asignados para el ejercicio de hoy

El Segundo Simulacro Nacional 2026 incluyó cinco escenarios regionales establecidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Las entidades federativas no participaron bajo una misma hipótesis, ya que fueron hechas de acuerdo a las características sísmicas y riesgos identificados en cada zona.

El escenario principal fue la Zona Centro, en la que se planteó un temblor de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros suroeste de Tehuacán, Puebla. La hipótesis de este escenario contempló afectaciones en la CDMX, el Estado de México, Puebla y Morelos, así como en otras entidades aledañas.

Para la Zona Noroeste se contemplaron dos escenarios; en el primero se estableció un sismo de magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al suroeste de Mexicali, Baja California. En el segundo escenario se contempló el epicentro cerca de Allende, Nuevo León, con una magnitud de 5.2.

En cuanto a la península de Yucatán, correspondió un terremoto de magnitud 7.1, con epicentro al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo; mientras que para el golfo de Tehuantepec se contempló un movimiento telúrico con epicentro en las costas de Tonalá, Chiapas, con una magnitud de 7.6.