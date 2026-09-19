Homenaje 19S: Sheinbaum honra a las víctimas de los sismos en el Zócalo previo al Simulacro Nacional 19SEPTIEMBRE2026.- Ricardo trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil Federal, durante el izamiento de bandera a media hasta, en la plancha del Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el homenaje hacia las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y 2017 e izó la bandera a media asta como gesto conmemorativo.

Los sismos que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 1985 y 2017 marcaron la memoria colectiva del país, pues dejaron miles de muertos y heridos. Este año se cumplen 41 años del sismo de 1985.

Homenaje en el Zócalo: Así fue la ceremonia por las víctimas de los sismos del 19S

El homenaje a las víctimas se llevó a cabo a las 7:15 a.m. en el Zócalo capitalino y fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y funcionarios de su gabinete, además de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como de los directivos de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc, y de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la ceremonia, la presidenta izó la bandera a media asta como gesto conmemorativo hacia las víctimas de los sismos del 19 de septiembre, mientras que el coro de la Defensa Nacional y la banda de guerra interpretaban “Canto a la bandera” y “Silencio”.

La ceremonia solemne tuvo lugar horas antes de que se realice el Simulacro Nacional, que estará encabezado por las dependencias del Gobierno de México.

En Ciudad de México, la presidenta @Claudiashein encabeza el izamiento de bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.



📸 Fotogalería: https://t.co/FrysX02iYD pic.twitter.com/TykXt5iKQz — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 19, 2026

Del homenaje al ejercicio de prevención: ¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El día de hoy se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional y estará encabezado por las dependencias del Gobierno de México, en el que se tiene previsto que participen 80 millones de celulares que recibirán el mensaje de texto con la alerta sísmica.

El mensaje de la alerta sísmica simulará ser verdadero, por lo que mandará un mensaje de texto con diferentes magnitudes y epicentros, los cuales dependerán de la zona en la que se encuentre el dispositivo móvil.