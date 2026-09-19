Claudia Sheinbaum encabeza izamiento de bandera en honor a víctimas del 19S

La Plaza de la Constitución guardó silencio para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre del 1985 y del 2017; a las 7:19 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México.

Acompañada por integrantes de su gabinete, autoridades de la Ciudad de México, representantes de las Fuerzas Armadas y del Sistema Nacional de Protección Civil, la mandataria salió de Palacio Nacional para dirigirse al asta bandera monumental, donde se realizó el acto cívico en memoria de quienes perdieron la vida en ambos terremotos.

Durante la ceremonia, la banda de guerra y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretaron el “Canto a la Bandera”, mientras el lábaro patrio fue colocado a media asta como símbolo de duelo y memoria.

Posteriormente, la Banda de Guerra ejecutó el toque militar “Silencio”, en homenaje a las víctimas de los terremotos que marcaron la historia reciente de México. Y para finalizar, se entonó el Himno Nacional.

En el acto estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, entre otros funcionarios.

Sheinbaum encabeza ceremonia en memoria de víctimas del 19-S

La ceremonia forma parte de las actividades conmemorativas del 19 de septiembre, fecha en la que México recuerda los sismos de 1985 y 2017, y antecede al Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para las 12:00 horas de este sábado.

Este año, el simulacro contempla cinco hipótesis sísmicas en distintas regiones del país; el escenario principal plantea un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.