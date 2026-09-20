Seis mexicanos detenidos en California durante operativo contra narcolaboratorios

Naracolaboratorio en California, Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a seis mexicanos durante una operación táctica realizada en las ciudades de Bakersfield y Visalia, California, donde fueron localizados dos laboratorios clandestinos dedicados presuntamente a la producción de metanfetamina.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las acciones comenzaron en noviembre de 2025 y concluyeron el pasado 17 de septiembre, con un total de 16 cateos y nueve personas detenidas: seis mexicanos y tres estadounidenses.

Los mexicanos fueron identificados como Elvis Ramírez Beltrán, de 25 años; Gabriel Ramírez Beltrán, de 27; José Armando López Félix, de 29; Jaciel López Félix, de 23; Faustino Romero León, de 50, y Jesús Adrián Ríos Ramírez, de 27 años.

Aseguramientos

Como resultado de la operación “Klean Strip”, las autoridades estadounidenses aseguraron 4 mil plantas de marihuana, 20 mil dólares, 20 armas de fuego y 2 mil 171 libras de metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 984.7 kilogramos, además de cientos de galones de metanfetamina en presentación líquida.

Los documentos judiciales señalan que una de las principales acciones ocurrió el 20 de abril de 2026, cuando agentes del Equipo de Investigación de Alto Impacto de Fresno, del FBI y de otras agencias localizaron un laboratorio clandestino en Bakersfield.

En ese sitio fueron asegurados 327 kilogramos de metanfetamina, además de cientos de galones de la misma droga líquida. Un segundo laboratorio fue localizado el 20 de mayo en Visalia, donde las autoridades decomisaron otros 657 kilogramos de metanfetamina.

El fiscal federal Eric Grant afirmó que la investigación permitió afectar operaciones dedicadas a la producción de grandes cantidades de esta droga en el Valle Central.

“Esta investigación golpeó el corazón de las operaciones de conversión de metanfetamina a gran escala”, señaló el fiscal.

Operativo en California

Las acciones estuvieron a cargo de distintas corporaciones estadounidenses, entre ellas el FBI, el Equipo de Investigación de Alto Impacto de Fresno, las oficinas del Sheriff de los condados de Fresno, Madera y King, el Departamento de Policía de Fresno, la Patrulla de Carreteras de California y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Los seis mexicanos detenidos enfrentan denuncias penales por conspiración para fabricar, distribuir y poseer metanfetamina con intención de distribuirla.

De acuerdo con las autoridades, los acusados podrían recibir una condena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua en caso de ser declarados culpables, además de multas que pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

Otro laboratorio

Como parte de las acciones realizadas en California, el pasado 11 de septiembre las autoridades estadounidenses localizaron otro laboratorio clandestino en Terra Bella, en el condado de Tulare.

Durante el cateo de una residencia fueron detenidos tres hombres y asegurados cerca de 45 kilogramos de metanfetamina, cientos de galones de la droga en presentación líquida, aproximadamente 600 mil dólares y seis armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados como José Diarte Pérez, de 46 años; Carlos Beltrán Ochoa, de 27, y Lamberto Elorza Chávez, de 39 años. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los tres mexicanos se encontraban de manera ilegal en Terra Bella.

Con estas acciones, las autoridades estadounidenses reportaron el aseguramiento de grandes cantidades de metanfetamina y otros bienes relacionados con las investigaciones, además de las nueve detenciones realizadas durante la operación que se extendió desde noviembre de 2025 hasta septiembre de 2026.