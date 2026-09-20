Se forman dos tormentas tropicales, “Odalys” en el Pacífico y “Fay” en el Atlántico

Tormenta tropical Odalys en el Pacífico (x/@eyewallwx)

En el norte del océano Atlántico se registró este domingo la formación de la tormenta tropical Fay, el sexto fenómeno con nombre del año, que avanza con “vientos máximos sostenidos de 75km/h” sobre aguas abiertas sin apuntar a ninguna costa.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Fay se ubica a unos 730 kilómetros al suroeste del archipiélago de las Azores. Sin embargo, no emitió ninguna alerta ni aviso costero vinculado al sistema.

El organismo con sede en Miami advirtió que las condiciones actuales favorecen un fortalecimiento gradual en las próximas 12 a 24 horas. La combinación de aire relativamente húmedo y la convergencia entre masas de agua más cálidas y más frías crea un entorno propicio para que el sistema gane intensidad de forma breve.

Sin embargo, ese escenario tiene fecha de vencimiento. Un aumento en los vientos en altura —que soplan en distintas direcciones y velocidades según la altitud— y la entrada de aire seco detendrán ese proceso, tal y como precisó el centro meteorológico.

Lo más seguro, de acuerdo con las proyecciones del NHC, es que Fay se degrade a baja remanente el martes y se disipe por completo hacia el final de la semana.

Por su parte, en el Pacífico, Odalys figura a convertirse en huracán este lunes.

La tormenta tropical Odalys se formó también este domingo y se ubica a unos 2,005 kilómetros al suroeste de la punta sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h.

El NHC proyecta un fortalecimiento gradual en las próximas 48 horas. El organismo afirmó que Odalys tiene previsto alcanzar categoría de huracán este lunes, con vientos que podrían superar los 120 km/h (75 mph) para el martes.

Al igual que Fay, no hay alertas costeras activas vinculadas al sistema.

Asimismo, mediante sus redes sociales, el Servicio Meteorológioco Nacional (SMN), expuso que no existe peligro para México por este fenómeno que se mueve mar adentro.

Estas dos tormentas tropicales no son los únicos fenómenos meteorológicos que requieren atención. Las autoridades también alertaron sobre una zona de baja presión al sur de Jalisco, Colima y Michoacán.

Está a 485 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, desplazándose hacia el norte.

Registra un 90% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas o a 7 días.

Se prevé que tome fuerza de ciclón en el transcurso de este mismo día.