Agricultura garantiza abasto de maíz y estabilidad en el precio de la tortilla

Precio del maíz y la tortilla El precio de las tortillas de maíz su costo máximo al público es de 20 pesos por kilo (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

México cuenta con inventarios suficientes de maíz blanco para atender la demanda de la industria de la tortilla, por lo que no existen motivos que justifiquen un aumento en el precio de este alimento básico, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

La dependencia explicó que durante las últimas cuatro semanas el precio de la tonelada del grano registró un ajuste de 6 por ciento, equivalente a 400 pesos, debido a factores estacionales relacionados con la oferta y la demanda. Sin embargo, señaló que esta variación representa un impacto de apenas 28 centavos en el precio de un kilogramo de tortilla.

De acuerdo con AGRICULTURA, en el proceso tradicional de nixtamalización se obtienen aproximadamente 1.8 toneladas de masa a partir del grano, con las que se producen cerca de 1.45 toneladas de tortilla. Esto significa que para elaborar una tonelada de tortilla se requieren, en promedio, alrededor de 700 kilogramos de maíz.

Impacto en los costos

La dependencia, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que el maíz representa al menos 34 por ciento del costo total de elaboración de un kilogramo de tortilla. Bajo esta proporción, un aumento de 100 pesos en el precio de la tonelada del grano representa únicamente siete centavos adicionales por kilogramo de tortilla.

Con ese cálculo, el ajuste de 400 pesos registrado en las últimas semanas tendría una repercusión de 28 centavos por kilo, una variación que AGRICULTURA consideró marginal dentro del balance operativo de la industria. La dependencia agregó que un establecimiento promedio, con una producción de 250 kilogramos diarios, obtiene una utilidad estimada de 59 centavos por cada peso invertido.

Al 21 de septiembre, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la Secretaría de Economía, reportó un precio promedio de 14.59 pesos por kilogramo de tortilla en tiendas de autoservicio del país. En las tortillerías tradicionales, el precio se ubicó entre 16 y 17 pesos principalmente en Xalapa, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, mientras que el promedio nacional fue de 24.52 pesos.

Mayor oferta de maíz

A esta situación se suma el inicio de la cosecha nacional correspondiente al ciclo agrícola Primavera-Verano 2026, que permitirá incrementar de manera sustancial la disponibilidad de maíz blanco en el mercado nacional y contribuirá a estabilizar los costos en el corto plazo.

Como parte del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”, AGRICULTURA trabaja con la industria de la masa y la tortilla para fortalecer la integración de la cadena de valor y reducir la intermediación.

La estrategia busca que la industria pueda adquirir el grano directamente en las bodegas ubicadas en el campo, con el propósito de mantener precios estables, combatir la especulación y proteger la economía de los consumidores.

Apoyo a productores

Como parte de estas acciones, y por instrucciones de la titular de AGRICULTURA, recientemente se registraron 24 mil 972 productoras y productores para recibir el incentivo destinado a la producción y comercialización de maíz blanco correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2025-2026 en Sinaloa.

Para este incentivo se destinaron 2 mil 800 millones de pesos, como parte de las medidas implementadas para fortalecer la producción y comercialización del grano.