Canciller mexicano propone sistema regional para atender desastres ante países de la CELAC

Roberto Velasco CELAC

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, participó en Nueva York en la reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde los representantes de la región intercambiaron perspectivas sobre la agenda internacional y regional, además de plantear propuestas de cooperación.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller presentó una propuesta para fortalecer la capacidad de respuesta de los países de América Latina y el Caribe ante situaciones de emergencia, a través de un mecanismo de coordinación regional.

“México propone crear un Sistema Latinoamericano y Caribeño de Atención a Desastres, con un mecanismo de coordinación de activación inmediata, un registro de equipos de rescate y capacidades logísticas, una movilización expedita de la ayuda humanitaria y un sistema compartido de alerta temprana”, destacó Velasco.

Cooperación regional

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también señaló la importancia de impulsar un multilateralismo eficaz y mantener dentro de la CELAC la unidad entre países que cuentan con distintas perspectivas.

Velasco planteó que la cooperación entre las naciones de la región debe convertirse en una herramienta para alcanzar un bienestar compartido, además de fortalecer la capacidad de los gobiernos para actuar de manera coordinada ante los distintos desafíos que puedan presentarse.

Encuentro con Ian Bremmer

Como parte de sus actividades en Nueva York, el canciller también recibió en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas a Ian Bremmer, fundador y presidente de Eurasia Group, con quien sostuvo una conversación sobre el panorama internacional.

De acuerdo con lo compartido por Velasco, durante el encuentro intercambiaron puntos de vista sobre el complejo escenario geopolítico, el futuro del orden económico mundial, los retos que enfrentan actualmente los países y las estrategias que México desarrolla para aprovechar las oportunidades que puedan surgir a partir de estos cambios.

El secretario calificó el intercambio como productivo y señaló que la conversación se realizó de cara al cierre del año, en un contexto marcado por distintos acontecimientos internacionales.