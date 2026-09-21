Conagua mantiene operativos de emergencia para atender afectaciones por lluvias en distintos estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene diversos operativos emergentes para atender afectaciones provocadas por lluvias, inundaciones y problemas en los sistemas de drenaje y abastecimiento de agua en distintas entidades del país.

En Tihuatlán, Veracruz, la Conagua inició el 18 de septiembre un operativo para auxiliar a más de 2 mil personas afectadas por anegaciones ocasionadas por el taponamiento de un canal pluvial. Hasta el momento se han desalojado más de 8 mil 400 metros cúbicos de agua mediante equipos de bombeo especializados.

En Empalme, Sonora, el operativo comenzó el 16 de septiembre después de lluvias abundantes que provocaron anegaciones. Las brigadas han retirado más de 2 mil 800 metros cúbicos de agua, en apoyo de aproximadamente 600 habitantes.

En Comondú, Baja California Sur, continúa el operativo iniciado el 4 de septiembre para reducir riesgos de inundación derivados del desbordamiento de drenajes. Las brigadas han intervenido 21 mil 500 metros de ductos y 59 pozos de drenaje, además de extraer 36 metros cúbicos de azolve y 144 metros cúbicos de aguas negras, en beneficio de más de 5 mil 600 personas.

La Conagua también mantiene un operativo de generación de energía iniciado el 14 de septiembre para garantizar el funcionamiento de pozos que forman parte del acueducto Mulegé, con el objetivo de respaldar el suministro de agua a habitantes de ese municipio de Baja California Sur.

De manera adicional, brigadas del organismo mantienen ocho operativos de apoyo en municipios de Durango, Guerrero, Estado de México, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, en respaldo de las autoridades locales encargadas de los servicios de agua potable y drenaje.

Para garantizar el suministro de agua a comunidades afectadas, continúan dos operativos de distribución mediante carros tanque en Acapulco, Guerrero, y General Simón Bolívar, Durango.Desde el inicio de ambas acciones se han distribuido más de 4.9 millones de litros de agua potable, en beneficio de más de 11 mil 200 personas.

En Mocorito, Sinaloa, permanece activo el operativo iniciado el 17 de junio para extraer agua destinada a la población. Hasta ahora se han bombeado más de 648 mil metros cúbicos, en apoyo de más de 8 mil habitantes.

En Toluca, Estado de México, las brigadas mantienen un operativo para desalojar agua acumulada por lluvias torrenciales. Los trabajos han permitido bombear casi 13 mil 700 metros cúbicos de agua, en beneficio de aproximadamente 9 mil 200 personas.

Como parte de las acciones preventivas, la Conagua realiza además trabajos de desazolve y limpieza de infraestructura de drenaje en Tampico, Tamaulipas, y Ahome y Guasave, Sinaloa.

En estos municipios se han limpiado 32 mil 150 metros de ductos, con lo que se busca mejorar la capacidad de desagüe y disminuir el riesgo de inundaciones para cerca de 41 mil 600 habitantes.