Gasolina del CJGN: quizá la has usado en tu coche; esta es la lista de las que operan en México

Gasolineras del CJNG Estas gasolineras operaban bajo empresas aparentemente legítimas y a nombre de familiares y asociados de los miembros del CJNG. (@avamotive)

Existe una posibilidad de financiar a agrupaciones criminales sin darse cuenta. La gasolina ahora es uno de esos métodos que, por debajo del agua, ha logrado colarse como un medio de financiamiento que a simple viste parecía no tener aspecto ilegal alguno.

A través de una investigación efectuada por parte del Departamento del Tesoro de los EU, los estados de Veracruz, Jalisco y Michoacán tendrían gasolineras operando de forma aparentemente legal que financiarían al CJNG.

Esto bajo el crimen de huachicol, en el que por medio del robo de combustible de ductos de PEMEX, abastecerían a estos establecimientos. Información evidenciada por La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

¿Cómo operan las empresas y estaciones de servicio de gasolina del CJNG?

La forma en la que estas estaciones de servicio y empresas operan es mediante un esquema en el que, a partir del huachicol, es que se lograban abastecer con combustible a cada gasolinera.

Luego, a modo de esconder los lazos entre el cartel y estos establecimientos, se llevaba a cabo el registro de amigos, trabajadores de confianza o familiares en lugar de los operadores principales, miembros y altos mandos del CJNG.

Asimismo, se efectuaba el registro de empresas de combustible y gasolina, al igual que razones sociales que operaban aparentemente de manera legítima. Nombres como Etanofuel y Petrocoda eran algunos de los nombres que utilizaban para generar la fachada de este negocio.

Las gasolineras de Veracruz operadas por el CJNG

La red de gasolineras vinculadas al cartel, se encontraba bajo el mando de Iván Cazarín Molina alias “El Tanque”. Iván era responsable de huachicol en redes clandestinas en Veracruz, de las cuales obtenía el combustible, mismo que era almacenado y posteriormente vendido por medio de 11 gasolineras.

La empresa registrada por medio de un prestanombre de “El Tanque”, se encuentra Etanofuel S.A. de C.V. que comercialmente se anunciaba como G Energy. Entre las otras razones sociales registradas, se encuentran Rapicombustible, Magnocombustible, Ahorrocombustible y Econocombustible.

Etanofuel. Gasolineras vinculadas al CJNG en Veracruz. (https://etanofuel.com/)

Las gasolineras de Jalisco operadas por el CJNG

En Jalisco, las gasolineras del cartel se encontraban bajo el mando de “El Jardinero”. Audias Flores Silva se encuentra vinculado a la red de gasolineras Petrocoda que operaba en Jalsico, misma que ya ha sido sancionada.

En julio de 2026, junto a una tequilera y licorerías, la OFAC sancionó estas empresas y comercios con vínculos con el CJNG. Donde también “El Jardinero” se encontraba involucrado en la operación. El modus operandi era bajo el uso de prestanombres también.

Las gasolineras de Michoacán operadas por el CJNG

En Michoacán, Heraclio Guerrero Martínez “El Tío Lako”, se encuentra vinculado a las Gasolineras HG. Negocio que quedó al descubierto tras la detención de Heraclio Guerrero, su esposa y su hija.

En el caso de esta gasolinera, no se ha señalado de manera formal que se encuentren como parte de la red de financiamiento del CJNG, sin embargo, lo que coincide es quien las dirige, quien es miembro de esta agrupación criminal.