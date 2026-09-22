Nueva polémica en Monte de Piedad: acusan que sindicato armará fiesta en su deportivo por el año de huelga... ¿dónde está y qué se sabe del evento? (Especial)

A casi un año de huelga del sindicato de Nacional Monte de Piedad, ha empezado a circular en redes sociales una invitación a un supuesto evento por el Primer Aniversario de la Huelga organizado por el líder sindical.

Además del conflicto interno que existe entre los trabajadores del sindicato entre los que quieren regresar a laborar y los que quieren mantener la huelga.

¿Qué se sabe del evento?

De acuerdo con un invitación compartida en Facebook, se pretende realizar una carne azada en el Centro Social y Deportivo Monte de Piedad en la Ciudad de México.

La fecha plasmada es el miércoles 1 de octubre, un año después del inicio de la huelga sindical a las 12:00 horas.

Supuesta invitación al evento

Usuarios en redes han expresado su descontento de la situación catalogándola como una burla para los clientes que siguen esperando sus artículos, al igual que el interés por asistir para ver si pueden obtener una respuesta de la huelga.

Comentarios en redes

¿Qué pasa con el sindicato actualmente?

De manera interna en el Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, 400 trabajadores han pedido regresar a laborar, sin embargo, la mayoría del sindicato quiere mantener la huelga.

Las y los trabajadores expresan sus preocupaciones por sus salarios y las consecuencias que esto tiene en su día a día, además de poner en balanza sus intereses y quiénes lo representan y de qué manera lo hacen.

Sin olvidar a las personas que cuentan con artículos dentro de la institución, que siguen esperando una respuesta para el levantamiento de la huelga.

¿Qué es lo último que ha dicho Monte de Piedad?

Por su lado, Nacional Monte de Piedad compartió que se encuentran haciendo todo lo posible para restablecer el servicio y que en cuanto tengan una fecha estima de apertura lo informarán de manera inmediata.

Asimismo, informó que los artículos están resguardados en una bóvedas de alta seguridad, con monitoreo las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y que nadie tiene acceso a ellas.