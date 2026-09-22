Califica Senado de “graves” señalamientos de Trump contra México en la ONU; oposición cuestiona estrategia de seguridad

Donald Trump

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”, provocaron reacciones encontradas en el Senado mexicano donde su presidente consideró “muy graves” esos señalamientos.

En tanto la oposición aprovechó el señalamiento para cuestionar la estrategia de seguridad del gobierno federal

El presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó las expresiones de Trump como una acusación grave, particularmente por haber sido pronunciadas ante la ONU.

Martínez consideró que corresponde al gobierno mexicano responder por la vía institucional y anticipó que esperará la intervención del canciller mexicano en Naciones Unidas para conocer la postura oficial antes de determinar si el Senado emitirá algún pronunciamiento.

Sin embargo, sostuvo que este tipo de señalamientos forman parte del estilo del presidente estadounidense y que los mexicanos están acostumbrados a escuchar declaraciones de esa naturaleza.

“No es lo correcto, no es cierto lo que se dice de México”, afirmó el senador de Morena, al señalar que en el país existe una lucha permanente contra el crimen organizado y la delincuencia.

El legislador rechazó también interpretar las declaraciones de Trump como una ruptura de la relación bilateral.

Durante su discurso en Nueva York, Trump sostuvo que es “inaceptable” que Estados Unidos comparta una frontera de alrededor de 2 mil millas con un territorio que, según afirmó, está controlado por cárteles.

Señaló además que México debe recuperar el control de su territorio frente a los grupos criminales. Al mismo tiempo, aseguró que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno de Claudia Sheinbaum y que ambos países han registrado avances en materia de seguridad.

Recordó que México y Estados Unidos comparten una frontera que seguirá siendo un elemento de vinculación entre ambos países y sostuvo que Estados Unidos también enfrenta problemas relacionados con la delincuencia y el tráfico de drogas.

El PAN a través del senador Marko Cortés

atribuyó este escenario a lo que calificó como una política de permisividad frente a los grupos criminales y sostuvo que el gobierno debe asumir mayores responsabilidades para enfrentar al crimen organizado.

Vinculo el señalamiento de Trump con las críticas que su partido ha realizado desde años anteriores a la estrategia de seguridad federal.

Recordó que desde 2021, dijo, había advertido sobre el incremento de la violencia relacionada con procesos electorales y sostuvo que la extorsión y otros delitos se han extendido.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, sostuvo que las declaraciones de Trump reflejan, desde su perspectiva, la falta de resultados suficientes para contener a los grupos criminales.

Mencionó particularmente a Michoacán, Tamaulipas y Sonora, entidades donde, dijo, los cárteles mantienen una fuerte presencia.

Añorve acusó al gobierno federal de no actuar con la misma intensidad en todas las investigaciones y afirmó que, en lugar de fortalecer la relación bilateral con Washington, sus decisiones la deterioran.