Pide PVEM reconsiderar ruptura del PT con la 4T; “no hay que ser soberbios”

Manuel Velasco, senador del PVEM

Ante la posible ruptura del PT con la alianza oficialista por inconformidades en la definición de candidaturas, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, llamó a agotar el diálogo y advirtió sobre los riesgos de la soberbia electoral, pues alertó que los votos de ese partido pueden ser decisivos en el 2027.

“Evidentemente el PT es importante en muchos estados y en una elección nunca hay que ser soberbios”, aseveró Velasco

El líder del PVEM en el Senado recalcó que los puntos que tiene el PT en muchos municipios en distritos locales, en distritos federales también en entidades federativas “pudieran llegar a hacer la diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado, una diputación federal o un distrito local”.

En reste contexto, destacó la importancia de que se respeten las encuestas que se realizan para definir a las o los coordinadores estatales de la 4T en los estados donde habrá elecciones y que haya transparencia.

“Que exista transparencia en el tema de las encuestas y que la mujer o el hombre que esté más posicionado, que sean los que encabecen los trabajos, que fue el acuerdo que se hizo desde un inicio”, demandó

Recordó que en el proceso de 2023 donde participaron las corcholatas rumbo a la candidatura presidencial del 2024, fue muy importante que existiera mucha transparencia en el método de la encuesta y estas se publicaban en su momentos cuando se dieron los resultados.

Si SE QUIEREN IR…

Sin embargo, al interior de Morena también hay posturas que desestimaron una eventual salida de sus aliados históricos, dejando la puerta abierta para quienes decidan irse.

“Pues son aliados siempre han sido aliados, somos amigos, hermanos, camaradas y siempre alguna despedida causa algo de problema y dolor, pero si se quieren ir porque encuentran otros caminos más adecuados a sus intereses”, aseveró la senadora de Morena, Margarita Valdez

Pero Velasco Coello, llamó a mantener la unidad entre Morena, el Verde y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que una eventual separación de alguno de los aliados podría modificar la competencia en estados, municipios y distritos.

En este sentido, hizo un llamado a mantener abiertos los canales de diálogo y evitar la soberbia y las actitudes que puedan dañar la coalición.

Los legisladores recordaron que los tiempos legales para registrar las coaliciones ante el INE vencen hasta diciembre, por lo que aún hay margen para la negociación.

“Yo no quisiera hablar de ruptura porque estamos todavía en un proceso de diálogo, las alianzas se registran hasta diciembre ante el INE, es más los tiempos están demasiado adelantados”, estableció el pevemista, Manuel Velasco Coello