Jalisco, pionero en protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales

Jalisco se coloca como pionero en la construcción de una estrategia institucional para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de internet, con la presentación del Consejo Estatal de Protección de NNA en Entornos Digitales, órgano que coordinará acciones de prevención, alfabetización y ciudadanía digital.

Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, señaló que las nuevas generaciones mantienen un contacto permanente con la tecnología, por lo que la protección no debe limitarse a advertir sobre los peligros, sino brindar herramientas para navegar de manera segura.

“Proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes no puede ser responsabilidad de una sola institución, se requiere coordinación, voluntad y compromiso entre quienes trabajamos por su bienestar, y también requiere acompañarles. No se trata solamente de advertirles sobre los riesgos, sino de brindarles información y herramientas para que puedan desenvolverse en el mundo digital de una manera segura y responsable”, manifestó.

El Consejo surge a partir de la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales de Jalisco y sus Municipios, y tendrá entre sus tareas articular los protocolos de actuación y las estrategias para reducir los riesgos a los que se enfrenta este sector de la población.

Diana Vargas Salomón, presidenta del Consejo Estatal y directora general del Sistema DIF Jalisco, explicó que uno de los principales retos será convertir la coordinación entre instituciones en una política pública que involucre también al sector privado y a la sociedad, con participación de las propias infancias y adolescencias.

Como parte de los trabajos se instalarán mesas temáticas dentro de la estrategia Pantallas Seguras, que contempla capacitación para madres y padres de familia, personal educativo, funcionariado público y procuradores de protección de niñas, niños y adolescentes. También se plantea desarrollar un protocolo homologado para orientar, dar seguimiento y resolver casos de violencia digital, así como atender quejas.

La Presidenta de DIF Jalisco Maye Villa de Lemus presentó junto con UNICEF, Pantallas Seguras, en Casa Jalisco (mrg)

Los riesgos detrás de las pantallas

Durante la sesión se presentó el diagnóstico Disrupting Harm (Interrumpir el Daño), elaborado por UNICEF, que reveló que 13 por ciento de niñas, niños y adolescentes en México ha experimentado alguna forma de explotación o abuso sexual en el ámbito digital, equivalente a alrededor de 1.6 millones de personas menores de edad.

Claudia Elena Padilla, oficial de Educación de UNICEF México, explicó que entre las situaciones identificadas están la recepción de imágenes sexuales no deseadas, solicitudes para compartir fotografías o videos de partes íntimas y ofrecimientos de dinero o regalos a cambio de material sexual.

El estudio también encontró que 64 por ciento de los casos involucra a una persona conocida por la víctima, principalmente amistades, parejas y personas adultas dentro de la familia, lo que plantea la necesidad de fortalecer también la prevención y detección en los círculos cercanos.

En la sesión participaron la diputada Adriana Medina, impulsora de la ley en Jalisco, y Rocío Aznar Dabán, jefa de Protección a la Infancia de UNICEF México. De manera virtual intervinieron Fabiola Peña, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet; e Isaac Ochoa, gerente de Socios Estratégicos de YouTube para Salud y Juventud en Hispanoamérica.

También participó Manuel Haces, gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para México, Centroamérica y el Caribe en Meta, quien explicó las herramientas de control parental disponibles en sus plataformas para acompañar la experiencia digital de adolescentes y restringir el acceso de menores de 13 años, de acuerdo con las políticas de la empresa.

El Consejo buscará así que la protección digital no recaiga únicamente en las familias, sino que se convierta en una tarea compartida entre autoridades, escuelas, empresas tecnológicas y sociedad, con el objetivo de favorecer un acceso seguro a internet y contenidos adecuados para cada edad y etapa de desarrollo.

PARA SABER

“Disrupting Harm” es una iniciativa global lanzada en 2019, financiada por Safe Online e implementada por ECPAT International, INTERPOL y UNICEF Innocenti.

El estudio se ha realizado en 21 países de seis regiones del mundo.

Entre 2023 y 2025, en México el estudio incluyó una encuesta nacional a hogares con adolescentes de 12 a 17 años, con el objetivo de analizar la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología.

El estudio puede consultarse en el sitio web: https://www.unicef.org/mexico/disrupting-harm-mexico.

El Consejo Estatal está integrado por 25 representantes de dependencias estatales, asociaciones civiles y planteles educativos.

Es presidido por la Directora General del DIF Jalisco, en representación de Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, mientras que Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación, funge como Secretario Técnico.

ACCIONES INTERINSTITUCIONALES:

• Diseñar e implementar protocolos y estrategias de acompañamiento y navegación digital segura.

• Diseñar e implementar campañas de alfabetización, sensibilización y ciudadanía digital.

• Desarrollar e implementar herramientas y plataformas digitales de apoyo.

• Diseñar, publicar y distribuir materiales y guías de orientación para familias, personas cuidadoras, estudiantes y docentes.

• Implementar programas permanentes de capacitación para docentes y personal educativo.

• Realizar sesiones de capacitación y orientación para madres, padres y personas cuidadoras.

• Establecer criterios de protección de entornos digitales en los centros de trabajo.

• Desarrollar acciones de prevención de riesgos psicosociales y adicciones comportamentales asociadas al uso de entornos digitales.

• Fortalecer la seguridad y protección tecnológica en instituciones públicas, privadas y educativas.

• Generar mecanismos de participación, monitoreo y evaluación de las acciones de ciudadanía y protección digital.