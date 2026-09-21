Condenan a Javier Aguilar, por esquema de sobornos a funcionarios de México y Ecuador

Javier Aguilar, ex operador de una empresa internacional de comercio de energía

El ciudadano mexicano Javier Aguilar, ex operador de una empresa internacional de comercio de energía, fue condenado en Estados Unidos a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas de sobornos dirigidos a funcionarios de México y Ecuador, además de delitos relacionados con lavado de dinero.

La sentencia fue dictada en Brooklyn, Nueva York, por un tribunal federal de Estados Unidos. Además de la pena de prisión, Aguilar deberá entregar 7.13 millones de dólares en decomiso y pagar una multa de 100 mil dólares, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense. El caso está relacionado con las actividades que Aguilar realizó entre 2015 y 2020, cuando trabajaba como operador de comercio de petróleo para Vitol Inc., empresa dedicada al comercio de energía.

De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar y sus colaboradores pagaron más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios relacionados con empresas estatales de Ecuador y México, con el objetivo de conseguir contratos para Vitol. En Ecuador, el esquema estuvo relacionado con Petroecuador, la empresa petrolera estatal del país. Las autoridades estadounidenses señalaron que Aguilar y sus colaboradores buscaban obtener un contrato por aproximadamente 300 millones de dólares para la compra de combustóleo. Para ocultar los pagos, los involucrados utilizaron contratos falsos, facturas simuladas y empresas establecidas en países como Curazao, Panamá y las Islas Caimán. También utilizaron cuentas de correo electrónico con nombres falsos para comunicarse y evitar que las operaciones fueran relacionadas directamente con ellos.

En el caso de México, las investigaciones estadounidenses señalaron que Aguilar utilizó un sistema similar para realizar pagos a dos funcionarios de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos. Según el Departamento de Justicia, aproximadamente 600 mil dólares fueron entregados en sobornos relacionados con contratos para que Vitol pudiera suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a Petróleos Mexicanos.

La investigación también estableció que el dinero utilizado para los sobornos fue movido mediante diferentes empresas y operaciones financieras con la intención de ocultar su origen y destino. El caso comenzó a avanzar judicialmente desde 2020, cuando Aguilar fue acusado en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero. En febrero de 2024, un jurado federal lo declaró culpable de varios cargos relacionados con el esquema de corrupción en Ecuador y el lavado de dinero. Posteriormente, en agosto de 2024, Aguilar se declaró culpable de participar en otro esquema de sobornos relacionado con funcionarios mexicanos.

Con la sentencia emitida este 21 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Aguilar deberá cumplir cuatro años de prisión. Las autoridades estadounidenses también señalaron que siete personas relacionadas con los esquemas, entre ellas tres funcionarios extranjeros, se declararon culpables y acordaron entregar en conjunto más de 63 millones de dólares derivados de las operaciones.

El caso también involucró a Vitol, empresa que en 2020 reconoció haber realizado pagos indebidos a funcionarios de Ecuador, México y Brasil. Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses, la compañía aceptó pagar 135 millones de dólares en sanciones. La sentencia de Javier Aguilar cierra una parte importante de una investigación que durante varios años siguió el movimiento de recursos, contratos y pagos relacionados con operaciones de comercio de energía entre empresas y funcionarios de distintos países.