¿Está fallando el portal del SAT este lunes 21 de septiembre? Usuarios reportan errores al intentar acceder

SAT El sitio web del organismo tributario está presentando fallas. (Pexels y cuartoscuro)

Si estás teniendo problemas ingresando al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no pienses que se trata de un problema único. Varios usuarios reportan fallas con su plataforma digital este lunes 21 de septiembre.

¿Qué pasó con el portal del SAT este 21 de septiembre?

Según DownDetector, página que se monitorea caídas de sitios web, se han presentado fallas intermitentes en el portal del SAT durante la mañana del día de hoy. Usuarios reportan dificultad para iniciar sesión, errores en la descarga de archivos XML y consulta de facturas.

Si te enfrentas a estos problemas, lo mejor que puedes hacer es esperar un rato a que los programadores de la página resuelvan el problema e intentar ingresar en horarios en que pueda haber menos tráfico en la página.

Sin embargo, en caso de que requieras hacer un trámite de manera urgente, lo mejor que puedes intentar es liberar el caché de tu buscador. En caso de utilizar Google Chrome, debes seguir los siguientes pasos: