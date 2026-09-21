Huracán Polo sube a categoría 2: estos son los estados que más serán afectados

Huracán Polo se intensifica. MORELIA, MICHOACÁN, 21SEPTIEMBRE2026.- Ante la evolución del huracán “Polo” y en el estado de Michoacán se anunció la suspensión de clases en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. Además se ha informado que se mantiene desplegado un operativo de vigilancia y Protección Civil en la Región Sierra Costa, con personal preparado para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias, fuertes vientos, oleaje y posibles afectaciones en caminos, ríos y comunidades. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

El huracán Polo que subió a categoría 1 a las 12:00 horas, tiempo de México del 21 de septiembre. Luego de ser una tormenta tropical, ya ha subido de categoría y parece que se intensificará, ya previéndose que pueda alcanzar más categorías para el día de mañana. Estos serán los estados mayormente afectados por este fenómeno natural.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Polo?

De acuerdo a los primeros reportes, el huracán situado en el océano Pacífico, aproximadamente a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 470 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, estaría afectando principalmente a los siguientes estados situados en la costa del Pacífico:

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Jalisco

Colima

Ente estos estados, se esperan los siguientes efectos:

Lluvias intensas (de 75 a 150 mm):

En la costa y sur de Guerrero



En la costa y sur de Oaxaca.

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm):

Zonas costeras y del sur de Michoacán.

Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) :

: En el oeste y sur de Jalisco



En el estado de Colima.

Vientos de 40 a 60km/h:

Costas de Michoacán.



Costas de Guerrero.



Costas de Oaxaca.

Vientos de 30 a 50 km/h:

Costas de Jalisco.



Costas de Colima.

Olas de 2.5 a 3.5 metros de altura:

En Michoacán.



En Guerrero.

Olas de 2.0 a 3.0 metros de altura:

En Oaxaca.

Mar de fondo con elevaciones de 1.5 a 2.5 metros:

Costas de Jalisco.



Costas de Colima.

Precauciones que tomar ante el paso del huracán Polo

Ante el paso del huracán Polo y su aumento de intensidad tan rápido, se prevé que el día de mañana alcance a ser categoría 5, por lo que es importante mantenerse al tanto de los comunicados por parte de las autoridades, así como Protección Civil. Aquí algunas de las precauciones:

mantenerse informados mediante canales oficiales.

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

Igualmente los siguientes estados han decidido suspender clases debido al paso del huracán:

Michoacán : los días 22 y 23 de septiembre en la región de Sierra Norte.

: los días 22 y 23 de septiembre en la región de Sierra Norte. Guerrero: mañana 22 de septiembre en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y en Acapulco.

Además, las autoridades siguen de cerca el movimiento e intensidad de Polo, pues puede suponer un cambio en las decisiones de Protección Civil.