Huracán Polo sube a categoría 2: estos son los estados que más serán afectados

El huracán Polo que subió a categoría 1 a las 12:00 horas, tiempo de México del 21 de septiembre. Luego de ser una tormenta tropical, ya ha subido de categoría y parece que se intensificará, ya previéndose que pueda alcanzar más categorías para el día de mañana. Estos serán los estados mayormente afectados por este fenómeno natural.
#AvisoMeteorológico ⛈️⚠️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
🌀#Polo se intensificó a #Huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
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¿Qué estados serán afectados por el huracán Polo?
De acuerdo a los primeros reportes, el huracán situado en el océano Pacífico, aproximadamente a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 470 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, estaría afectando principalmente a los siguientes estados situados en la costa del Pacífico:
- Oaxaca
- Guerrero
- Michoacán
- Jalisco
- Colima
Ente estos estados, se esperan los siguientes efectos:
- Lluvias intensas (de 75 a 150 mm):
- En la costa y sur de Guerrero
- En la costa y sur de Oaxaca.
- Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm):
- Zonas costeras y del sur de Michoacán.
- Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm):
- En el oeste y sur de Jalisco
- En el estado de Colima.
- Vientos de 40 a 60km/h:
- Costas de Michoacán.
- Costas de Guerrero.
- Costas de Oaxaca.
- Vientos de 30 a 50 km/h:
- Costas de Jalisco.
- Costas de Colima.
- Olas de 2.5 a 3.5 metros de altura:
- En Michoacán.
- En Guerrero.
- Olas de 2.0 a 3.0 metros de altura:
- En Oaxaca.
- Mar de fondo con elevaciones de 1.5 a 2.5 metros:
- Costas de Jalisco.
- Costas de Colima.
Precauciones que tomar ante el paso del huracán Polo
Ante el paso del huracán Polo y su aumento de intensidad tan rápido, se prevé que el día de mañana alcance a ser categoría 5, por lo que es importante mantenerse al tanto de los comunicados por parte de las autoridades, así como Protección Civil. Aquí algunas de las precauciones:
- mantenerse informados mediante canales oficiales.
- Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas.
- Atender las indicaciones de las autoridades locales.
Igualmente los siguientes estados han decidido suspender clases debido al paso del huracán:
- Michoacán: los días 22 y 23 de septiembre en la región de Sierra Norte.
- Guerrero: mañana 22 de septiembre en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y en Acapulco.
Además, las autoridades siguen de cerca el movimiento e intensidad de Polo, pues puede suponer un cambio en las decisiones de Protección Civil.