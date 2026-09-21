IMCO: Sólo 10 estados registraron el mejor desempeño en competitividad en 2026

Índice IMCO 2026 IMCO dio a conocer su Indice de Competitividad Estatal 2026, sólo 10 estados reportaron los mejores resultados: Ciudad de México, seguido en segundo, por Querétaro -que mejoró cuatro sitios-, ambos con un nivel de competitividad muy alta, Nuevo León en tercer lugar, seguido de Coahuila, Baja California Sur, estos tres con una competitividad alta, así como: Sonora, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes y Jalisco

En todo el país, sólo 10 estados de la República registraron el mejor desempeño en competitividad, ubicándose en el primer lugar la Ciudad de México, seguido en segundo, por Querétaro -que mejoró cuatro sitios-, ambos con un nivel de competitividad muy alta.

Nuevo León en tercer lugar, seguido de Coahuila, Baja California Sur, estos tres con una competitividad alta, así como: Sonora, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes y Jalisco.

Así lo señaló Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al dar a conocer los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026.

Resaltó que La Ciudad de México, que tiene una enorme cobertura educativa en educación superior con el 47% de su población, intensidad energética y acceso a internet, en tanto que Nuevo León ha logrado disminuir la informalidad laboral y alcanzar una complejidad económica impresionante.

Asimismo, Jalisco, es el primer estado con el mayor número de patentes “hoy por hoy es el estado más innovador”, y Baja California Sur, con el primer lugar en Inversión Extranjera Directa (IED), o, Chihuahua que se ha convertido en el primer estado de todo el país con el mayor número de exportaciones.

Aumento de las exportaciones

La economía exportadora creció a nivel nacional en esos 10 estados, aunque casos como la Ciudad de México, no tiene vocación exportadora, pero el resto, si crecieron, Baja California Sur, de 2% a 4%, en el periodo 2007 y 2026, mientras que el promedio se ubicó en 20% en el 2007 y pasó a 30% en el 2026.

El estado con mayor nivel de exportaciones fue Chihuahua al pasar de 76% en el 2007 76% a 109% en este 2026, seguido de Coahuila que pasó de 46 a 100% en el periodo; Baja California de 75% a 79 %, Aguascalientes de 38% a 60%, Sonora de 41% a 47% Querétaro de 18% a 40%, Nuevo León de 24% a 39% y Jalisco de 20% a 22%.

¿Preparados para la nueva economía?

Valeria Moy advirtió que la principal pregunta es si los estados se están preparando para la nueva economía, porque sin duda alguna, subrayó, ésta “va a demandar muchísimo más energía y más agua”.

Para poder competir globalmente en la nueva economía sea la que sea, y no sólo es un tema sólo comercial, sino más estructural de cómo se están moviendo las cosas, el asunto es que, advirtió: “no lo vamos a lograr hacer sin energía y sin agua, sin ello, va a ser bien difícil competir”, estableció.

CDMX, lugar 28 en derecho

Asimismo, señaló que de las variables que se evaluaron (economía, infraestructura, mercado de trabajo, sociedad, derecho y gobierno), la Ciudad de México, si bien ocupa el primer lugar en infraestructura, en estado de derecho baja hasta el sitio 28, con un tema marcado de las agresiones a periodistas, que hace que baje en el ranking.

“Ninguna entidad sale bien en absolutamente todo”, aunque comparó que a Querétaro no le va perfecto en todo, pero no tiene un lugar 28 y su peor ubicación es el número 10 eso es algo muy positivo”.

Respecto a los estados ubicados en los últimos lugares, enfatizó que “tienen todo para que les vaya bien”: Puebla, lugar 26; Chiapas, 27; Zacatecas, 28; Morelos, 29; Michoacán, 30; Oaxaca, 31 y Guerrero en el lugar 32, el último del ranking.

Aunque enfatizó que estos resultados no son sólo para ver qué estado quedó en los primeros o los últimos lugares, sino para que las propias entidades identifiquen cómo han ido cambiando en el tiempo y cuáles son las mejoras que se han ido dando en el mediano y largo plazo, como Chiapas, señaló, que típicamente se ubicaba en los últimos lugares, y dio un salto al lugar 27, y el último ahora fue Guerrero.

La directora general del IMCO enfatizó que para avanzar en la nueva economía hay que hacerlo también en infraestructura que hoy tiene que ver con: intensidad energética, complejidad económica, Inversión Extranjera Directa (IED), acceso a internet y exportación de mercancías.

En materia de talento, advirtió que no sólo se debe tomar en cuenta la cobertura educativa, educación superior, así como atender la informalidad laboral y la generación de patentes.

Necesitamos calidad educativa

Estableció que cobertura educativa no se trata sólo de que más gente tenga acceso a la escolaridad, “necesitamos calidad educativa y la prueba PISA”, dejó en claro que hay que mejorar en esos indicadores, “qué bueno que se abran más escuelas, pero tiene que haber calidad educativa”.

En materia de informalidad laboral sostuvo la importancia de dar mayor impulso a las pequeñas empresas, para reducir la informalidad laboral, y evitar que las personas permanezcan en empresas pequeñas, que no puedan crecer no tienen acceso a crédito ni a capacitación, “los estados donde hay más informalidad son los estados más pobres”, que se den apoyos o impulsos, que los gobiernos estatales quieran dar para que puedan crecer y tengan acceso al crédito.

Propuestas del IMCO

Valeria Moy insistió en que México va a necesitar electricidad y agua, y urgió a que al ser temas que dependen de la Federación, se hagan más cosas para tener más electricidad, más abastecimiento y costos competitivos, o no habrá manera de competir con el sur de Estados Unidos, y en materia de agua, hay que mejorar oportunidades de financiamiento para recuperar el agua y tratarla.

En materia de recaudación, los estados deben mejorar la capacidad recaudatoria propia para no depender tanto de la Federación.

Contar con un efectivo sistema de cuidados, sino, las mujeres no se van a poder incorporar al mercado laboral y entonces la fuerza productiva será menor. Las mujeres dedican 40 horas en promedio de su semana laboral y 48 trabajo no remunerado. Se requieren recursos etiquetados, dirigidos al sistema de cuidados bien monitoreados y con transparencia y rendición de cuentas.

La competitividad, sostuvo se desarrolla en el tiempo no de un año a otro, ni de un sexenio a otro “la nueva economía va elevar las exigencias, necesitamos que los estados estén listos ... La única manera de lograrlo es con energía y con agua sin eso no va a haber manera mejorar la capacidad eléctrica del país”.