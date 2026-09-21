IMSS investiga la muerte de cinco recién nacidos en un hospital de Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) investiga la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, donde se detectó una bacteria, aunque hasta ahora no se ha confirmado una relación entre el hallazgo del microorganismo y los fallecimientos.

El instituto informó que realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso y señaló que autoridades de su representación en Durango y de nivel central supervisan estas investigaciones.

La nota informativa del IMSS se publica luego de la difusión de reportes locales que registran los cinco decesos de recién nacidos entre el 15 y el 19 de septiembre, todos en una misma semana, aunque esa cronología no fue detallada en el texto oficial.

El instituto informó que se encontró una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, pero precisó que, con la información disponible, su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos” y que el análisis continúa.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué tipo de bacteria fue detectada, ni si fue encontrada en los cinco recién nacidos fallecidos, por lo que no se ha confirmado la existencia de un brote ni una causa común de las defunciones.

Como medidas de contención, la institución aisló casos, restringió nuevos ingresos a la UCIN en mención y ordenó una limpieza y desinfección exhaustivas, además de mantener vigilancia de contactos y realizar cultivos de seguimiento.

Según el reporte oficial, esos cultivos habían resultado negativos hasta el corte del 20 de septiembre y no se habían identificado nuevos pacientes sospechosos.

El IMSS aseguró que mantendrá la vigilancia epidemiológica en coordinación con las autoridades sanitarias, continuará la investigación y ofrecerá acompañamiento permanente a las familias de los neonatos fallecidos.