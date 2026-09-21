IMSS pide no dejar pasar cambios en la memoria para prevenir diagnósticos de Alzheimer

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población a no normalizar olvidos progresivos o atribuirlos simplemente a la edad, pues un diagnóstico oportuno permite identificar la causa de estos cambios, iniciar las intervenciones necesarias, planear los cuidados y brindar orientación tanto al paciente como a su familia.

Señala que si se identifica en sí mismo o alguien cercano cambios en su memoria, orientación, lenguaje, conducta o capacidad para realizar actividades que antes hacía de manera independiente, es importante acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) para detectar cualquier posible enfermedad que pueda afectar progresivamente la calidad de vida.

La doctora Paulina Ruiz Castillo, médica Geriatra con formación especializada en el diagnóstico y atención de las demencias, adscrita a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 de Torreón, Coahuila, explicó que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y constituye la causa más frecuente de demencia.

Señaló que aunque la enfermedad de Alzheimer no es completamente prevenible, hay cuidados que disminuyen de manera importante el riesgo de desarrollar demencia.

Subrayó que el Alzheimer no solamente se manifiesta con olvidos, las personas pueden llegar a realizar constantemente las mismas preguntas, perderse en lugares que antes conocían, tener dificultad para encontrar palabras, cambios conductuales o de estado de ánimo. “Una señal particularmente importante es cuando estos cambios comienzan a interferir con la vida cotidiana y representan un cambio respecto a cómo funcionaba previamente esa persona”.

El Seguro Social cuenta con personal especializado para la atención de los trastornos cognitivos y existen diferentes intervenciones que permiten tratar síntomas, preservar la funcionalidad durante el mayor tiempo posible y mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su familia.

Destacó que el IMSS utiliza tratamientos farmacológicos dirigidos a los síntomas cognitivos y cuando es necesario, medicamentos para síntomas neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, alteraciones conductuales o agitación, según requiera el caso.

Sin embargo, la especialista, enfatizó que el manejo no debe limitarse a los medicamentos. La actividad física, la estimulación cognitiva, la rehabilitación, mantener actividades significativas y orientar al cuidador forman parte importante del abordaje integral.

Señaló que la atención de una persona con demencia requiere un enfoque multidisciplinario en el que intervienen los servicios de Medicina Familiar, Geriatría, Neurología, Medicina Interna, Psiquiatría, Psicología, Rehabilitación, Enfermería, Trabajo Social, entre otros.

Hizo un llamado a cuidar el cerebro desde las etapas tempranas de la vida hasta la adultez mayor, con hábitos como control de la presión arterial y colesterol, realizar ejercicio físico, prevenir enfermedades como diabetes y obesidad, golpes en la cabeza, así como conservar vínculos sociales y afectivos.

“El mensaje más importante es que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a cuidar la salud cerebral”, dijo.