Libramiento Lagos de Moreno alcanza 64% de avance y reducirá tiempos de traslado: SICT

Libramiento Lagos de Moreno

El Libramiento Lagos de Moreno, en Jalisco, registra un avance físico global de 64 por ciento, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, como parte de los trabajos de ampliación y modernización de esta vía.

El proyecto contempla una longitud de 24.06 kilómetros y permitirá mejorar los traslados de más de 250 mil habitantes de la región, quienes podrán ahorrar hasta 20 minutos en sus recorridos. Las obras tienen prevista su conclusión para diciembre de 2027.

Con una inversión mixta de 2 mil 720 millones de pesos, los trabajos incluyen la ampliación del libramiento a cuatro carriles y la generación de 7 mil 035 empleos, de los cuales 2 mil 345 serán directos y 4 mil 690 indirectos.

Construcción

Como parte del proyecto se contempla la construcción de nueve estructuras, entre ellas un entronque hacia el municipio de Lagos de Moreno, cinco pasos vehiculares a desnivel y dos pasos superiores vehiculares. Uno de estos últimos permitirá librar las vías ferroviarias, además de que se construirá un puente para evitar el cauce del río ubicado en la zona.

La obra también incluye dos glorietas y tres puentes peatonales, con los que se busca fortalecer las condiciones de seguridad vial tanto para quienes utilizan el libramiento como para los peatones que requieren cruzar por estos puntos.

Actualmente, las cuadrillas realizan trabajos de aplicación de base hidráulica, el colado del cabezal del Paso Inferior Vehicular Andalucía, excavaciones para colocar obras de drenaje y fresado de la carpeta asfáltica.

También continúan las labores de colado de guarniciones, armado de cajones e instalación de parapetos en el puente localizado en el kilómetro 12+450. A estos trabajos se suma la colocación de capas subrasante y subyacente, que funcionan como elementos de cimentación y soporte para el pavimento.

Tránsito

Uno de los principales objetivos del Libramiento Lagos de Moreno es sacar de la zona urbana el tránsito de transporte pesado, con la finalidad de mejorar la movilidad dentro del municipio y facilitar los recorridos de la población y del sector productivo.

Con la modernización de esta vía, los tiempos de recorrido se reducirán de una hora a aproximadamente 40 minutos, de acuerdo con las previsiones del proyecto. Además, la infraestructura permitirá contar con traslados más seguros, cómodos y eficientes.

La SICT prevé que los trabajos concluyan en diciembre de 2027, con una obra que busca fortalecer la movilidad regional y mejorar las condiciones de circulación en este punto de Jalisco.