México evalúa importar más de EU y menos de otros mercados para reducir “déficit entre los dos socios del T-MEC

EU busca que las importaciones de México sean equitativas con las exportaciones del vecino del sur (Archivo)

T-MEC — Derivado de la conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, la mandataria dijo este lunes en Palacio Nacional que México evalúa aumentar sus importaciones del vecino país del norte y dejar de adquirir ciertos productos de otros mercados, con el objetivo de resolver el “déficit” comercial entre ambos socios del T-MEC.

La Jefa del Ejecutivo federal citó la reciente conversación telefónica con Trump, y se refirió a los aranceles que se aplican a productos mexicanos como aluminio, acero y al sector automotriz, de los que apuntó que “sí impactan a la producción nacional para su exportación”.

Refirió que este planteamiento no implica modificar las leyes mexicanas ni aceptar medidas que resulten desfavorables para México, sino explorar opciones que permitan fortalecer la relación comercial bilateral.

Sheinbaum indicó que la administración de Donald Trump planteó en principio 54 puntos para que México atendiera y que se han convertido en cerca de 90, y una vez resueltos se eliminarán las tarifas.

“En todos hemos estado dando salidas, no exactamente en lo que ellos plantean porque hay muchas cosas que violarían nuestras leyes y que además no le convienen a México. Pero siempre buscamos diversas alternativas que puedan ayudar a México y que en la relación bilateral puedan ser mejores para ambos países. Ese es un tema que espero podamos atender pronto”.

La mandataria señaló que su homólogo de EU busca que se reduzca la balanza comercial para ellos, “lo que él llama ‘déficit’. México exporta más de lo que importa de Estados Unidos, somos el principal exportador a ese país, y Trump lo que quiere es que importemos lo mismo que exportamos, que no haya ‘déficit’, como le llama él.

“Le hemos explicado que es un tema complejo porque así fue diseñado el tratado comercial: que México pudiera producir ciertos insumos, antes lo que presumían era mano de obra barata, ahora lo que presumimos es mano de obra calificada. Pero por distintas condiciones es más económico producirlo en México que en Estados Unidos y, además, así ya están integradas las empresas, es una integración económica muy grande”, indicó.

Con base en este contexto, Sheinbaum refirió que se evalúa “qué se podría hacer para que en vez de comprar a otros países del mundo le compremos a Estados Unidos y se reduzca eso que Washington está pidiendo: que se reduzca el llamado ‘déficit’ en la balanza comercial para Estados Unidos”.

Agregó que el otro tema en la línea comercial con la Casa Blanca es el T-MEC per se, “porque finalmente es el comercio, porque el tratado es ley”.

Paralelamente, el Gobierno de México trabaja en la revisión del T-MEC, proceso que contempla nuevas conversaciones en este mes de septiembre. Las negociaciones comerciales con Estados Unidos están encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La Crónica de Hoy 2026