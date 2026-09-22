Acueducto El Peaje-San José registra 45% de avance en San Luis Potosí

La construcción del acueducto El Peaje-San José registra un avance de 45 por ciento, informó el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como parte de las acciones para fortalecer el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

El proyecto contempla una inversión superior a los 90 millones de pesos y busca beneficiar a más de 38 mil habitantes mediante la conexión de las presas Gonzalo N. Santos, conocida como El Peaje, y San José.

De acuerdo con la Conagua, la obra forma parte de los proyectos estratégicos de infraestructura hidráulica impulsados por el Gobierno federal para atender las necesidades de las regiones con mayor escasez de agua y avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua.

Acueducto tendrá 6.7 kilómetros de longitud

El proyecto contempla la construcción de una línea de conducción de 6.7 kilómetros, con capacidad para transportar hasta 110 litros de agua por segundo desde la presa El Peaje hacia la presa San José.

Una vez incorporado el recurso a la presa San José, el agua podrá integrarse posteriormente al sistema de abastecimiento de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Actualmente, los trabajos incluyen actividades técnicas relacionadas con el proyecto, señalización del trayecto por donde pasará el acueducto, suministro e instalación de tubería, además de labores de limpieza y preparación del terreno.

Buscan fortalecer el abasto de agua

La Conagua señaló que la infraestructura permitirá fortalecer la capacidad hidráulica de San Luis Potosí y contribuir a mejorar la disponibilidad de agua para la población.

El Gobierno federal indicó que este tipo de proyectos busca atender las necesidades de abastecimiento en zonas con problemas de disponibilidad y, al mismo tiempo, generar condiciones que favorezcan el desarrollo social y económico de las regiones beneficiadas.

Con el avance de la obra, las autoridades mantienen los trabajos para completar la conexión entre ambas presas y posteriormente incorporar el recurso al sistema de abastecimiento metropolitano.