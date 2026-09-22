Profeco alerta por venta de boletos apócrifos para el festival Live at Munet

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta ante la presunta venta de boletos apócrifos para el festival de música electrónica Live at Munet, anunciado para realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre en la Ciudad de México.

La dependencia exhortó a la población a evitar la compra de entradas mediante transferencias bancarias, luego de detectar la circulación de correos electrónicos que incluyen una liga para adquirir boletos bajo el supuesto de confirmación para la preventa del evento.

De acuerdo con la Profeco, esta modalidad podría representar un riesgo de fraude para las personas consumidoras, por lo que recomendó no realizar pagos a particulares ni adquirir localidades mediante canales que no sean los oficiales.

El festival no cuenta con permisos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de las instalaciones del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet), informó que los promotores del festival no cuentan con los permisos necesarios de las Secretarías de Protección Civil y de Medio Ambiente de la Ciudad de México para llevar a cabo el espectáculo.

El evento fue anunciado para realizarse en el Munet, recinto ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Sin embargo, la administración del museo informó a través de sus cuentas oficiales que las autoridades correspondientes no han otorgado el visto bueno para la realización del festival.

Asimismo, señaló que no es posible comercializar accesos mientras no se regularice la situación relacionada con las autorizaciones y se cumplan las obligaciones contractuales pendientes.

Profeco pide evitar transferencias

Ante la presunta preventa de boletos, programada para iniciar este martes 22 de septiembre, la Profeco llamó a las personas interesadas a extremar precauciones y verificar que cualquier adquisición se realice únicamente mediante canales oficiales.

La dependencia recomendó abstenerse de realizar transferencias bancarias a particulares para adquirir entradas, especialmente cuando la operación se origine a partir de correos electrónicos, ligas o mecanismos cuya autenticidad no pueda comprobarse.

La Profeco reiteró que estas medidas buscan prevenir posibles fraudes y proteger la economía de las personas consumidoras, mientras las autoridades y los responsables del recinto determinan la situación del evento.