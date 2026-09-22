No hubo piso parejo en Michoacán; senadora Reyna Celeste pide mayor transparencia en procesos

Reyna Celeste Ascencio Reyna Celeste Ascencio durante el registro de aspirantes a la coordinación de estatal en defensa de la transformación y soberanía Nacional de Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La senadora de Morena y exaspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán, Reyna Celeste Ascencio Ortega, reconoció que “no hubo piso parejo” durante el proceso interno para definir a quien encabezaría el proyecto de su partido en esa entidad aunque sostuvo que los resultados de las encuestas deben ser respetados.

“Con el proceso no estoy tan conforme; con el resultado, sí”, expresó la senadora, quien explicó que su principal cuestionamiento está relacionado con las condiciones en que compitieron los aspirantes.

La legisladora reconoció que las y los aspirantes conocieron la metodología y los resultados de las encuestas utilizadas para designar al coordinador estatal, por lo que aseveró que ahora corresponde acatar la decisión, pese a las inconformidades con la manera en que se desarrolló el procedimiento.

De hecho reveló que prácticamente se registró un empate técnico entre los senadores Raúl Morón Orozco y Carlos Torres Piña pero la metodología fue presentada a los participantes y debe ser respetada.

Consideró que existieron diferencias entre quienes participaron y que no todos tuvieron las mismas condiciones para desarrollar sus actividades, particularmente en materia de recursos.

Frente a las inconformidades expresadas por Raúl Morón, quien ha cuestionado el desarrollo del proceso, Ascencio Ortega reconoció que una eventual salida del senador podría tener impacto político en el movimiento en esa entidad, por lo cual llamó a mantener la unidad interna y respaldar el resultado.

“Creo que sí puede afectar”, respondió al ser cuestionada sobre las consecuencias de una posible ruptura con Morón, aunque aclaró que la decisión final corresponde al propio senador.

La morenista también llamó al Partido del Trabajo a reflexionar sobre la necesidad de mantener la alianza de las fuerzas de izquierda, ante las diferencias surgidas en torno a la definición de candidaturas y espacios políticos.

En ese contexto, rechazó que las diferencias entre los aspirantes sean suficientes para poner en riesgo la unidad del movimiento, aunque reconoció que cualquier ruptura puede generar efectos políticos.

Por ello, planteó la necesidad de fortalecer las reglas de los procesos internos y mantener una mayor vigilancia sobre su cumplimiento.

TRANSPARENTAR

La legisladora también se pronunció a favor de transparentar el financiamiento utilizado durante las contiendas internas.

Señaló que deben hacerse públicos tanto el origen de los recursos como los montos ejercidos y los resultados de las encuestas, al considerar que uno de los principales problemas para garantizar condiciones equitativas está relacionado con la capacidad económica de cada participante.

Consideró necesario mejorar los procedimientos internos para garantizar mayor transparencia y equidad en futuras contiendas.

En el caso de Michoacán, recordó que se registraron 21 personas para participar en el proceso, aunque solamente 12 cumplieron con los requisitos establecidos.

Todos, agregó, sabían desde el inicio que únicamente una persona sería seleccionada para encabezar la coordinación estatal.

Pidió a sus aliados recordar los orígenes de la llamada Cuarta Transformación y privilegiar el proyecto político por encima de los cargos y posiciones públicas.

Señaló que no todas las decisiones pueden resultar favorables para quienes participan en los procesos internos.