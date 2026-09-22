Morena hará públicas las encuestas tras cuestionamientos de aspirantes; no habrá otros sondeos para PT y PVEM

Ariadna Montiel La presidenta Nacional de Morena, encabezó la conferencia de prensa semanal en la que abordó diversos temas como: el último Campamento de Formación Política para Jóvenes, la elección de coordinadores en defensa de la transformación y los viajes de los dirigentes del PAN y PRI al extranjero. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

En medio de los reclamos e inconformidades de los aliados por la presunta opacidad o resultados de las encuestas, la dirigencia nacional de Morena, descartó la posibilidad de realizar nuevos sondeos para medir a aspirantes del PT y PVEM y aseveró que esos cuestionarios se harán públicas luego de dar a conocer a todos los coordinadores estatales.

“Una vez que hagamos las presentaciones en su totalidad los vamos a invitar para que las demos a conocer detalladamente una por una; saben que lo hacemos con nuestros compañeros, no hay un candidato que diga que él no lo vio”, aseveró la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel

Luego de la presentación de 10 coordinadoras y coordinadores de Morena a igual número de estados, varios de los aspirantes han expresado su molestia e incluso del lado del PT hasta amagos de ruptura por lo que han llamado maltrato del partido guinda.

No obstante, Montiel aseveró que ha mantenido diálogo con varios de quienes participaron en las encuestas como la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, quien entre gritos de fraude de sus huestes, abandonó molesta el evento donde se anunció a Beatriz Mojica como coordinadora en Guerrero.

“Platiqué con la compañera Abelina el día 16 por la mañana y tuvimos una muy buena charla”, reveló y agregó que este martes dialogará con el ex director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, quien evidenció molestia tras el resultado en Quintana Roo donde quedó el senador con licencia, Eugenio (Gino) Segura.

“Es la tarea que debemos hacer los dirigentes”, aseveró en alusión a la operación cicatriz con los que perdieron la encuesta y representan un riesgo de fractura en las entidades donde se renovará la gubernatura el próximo año.

Ello pese a que el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval acusó que la dirigente morenista no se ha reunido con ese partido aliado que ha amenazado con llevar como candidatos a quienes perdieron la encuesta en Morena y están inconformes con los resultados levantados por esos sondeos.

“El estatuto siempre marca que si hubiera alguna diferencia, que no la hay, hasta ahora, la encuesta que rige el resultado es la encuesta de Morena. Y así ha estado siendo”, estableció la dirigente morenista

Montiel informó que se creó una mesa técnica donde se resuelve la parte de dudas, alguna situación o aclaración por parte de los aspirantes a coordinadores a fin de evitar malos entendidos.

En ese sentido, la dirigente morenista destacó la importancia de que las y los coordinadores también busquen a todos los participantes para conformar la unidad e impedir fracturas en el movimiento.

“La unidad no es en torno a una persona, la unidad es en torno a un proyecto”, recalcó