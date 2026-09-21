México y Francia reafirman su compromiso en la ONU para limitar el poder de veto ante atrocidades masivas

En un esfuerzo conjunto por promover un multilateralismo más eficaz, el secretario Roberto Velasco participó en un encuentro estratégico con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. La reunión, celebrada en la sede de la Misión de Francia ante la ONU, se centró en la Iniciativa Franco-Mexicana para regular el uso del veto en el Consejo de Seguridad en situaciones de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

​Durante su intervención, Roberto Velasco subrayó la postura histórica y ética del país en el ámbito internacional, destacando los siguientes puntos clave:

​Protección de la dignidad humana: México ratificó su compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos y el valor fundamental de las personas a nivel global.​

Multilateralismo orientado a la acción: Se enfatizó la necesidad de transformar los organismos internacionales para que respondan con agilidad y eficacia, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones.​

Sólido respaldo internacional: La propuesta conjunta ya suma el apoyo de 127 Estados miembros de la ONU, lo que representa un consenso significativo para evitar la parálisis del organismo ante crisis humanitarias graves.

Con este proyecto, México y Francia buscan garantizar que el Consejo de Seguridad cumpla de manera plena y sin obstáculos con su responsabilidad primordial: mantener la paz y la seguridad internacionales.