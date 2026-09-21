Roberto Velasco y Malala Yousafzai abordan en la ONU la cooperación internacional contra la opresión de género

En el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió con la activista y Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, en la sede de la Misión Permanente de México ante la ONU para abordar la protección de los derechos de las mujeres y la cooperación internacional.
Durante el encuentro, ambas figuras coincidieron en la urgencia de coordinar esfuerzos entre gobiernos y sociedad civil para frenar la opresión sistemática contra mujeres y niñas a nivel global.
El funcionario compartió en redes sociales, fotografías del encuentro y destacó los puntos clave del diálogo:
Cooperación multilateral: La importancia de sumar a más países para consolidar una alianza global que defienda los derechos fundamentales de las niñas y mujeres.
Avances nacionales: Velasco expuso las acciones y logros de México en la reducción de desigualdades, la erradicación de la discriminación y el fortalecimiento de la educación con perspectiva de género.
Reconocimiento internacional: Malala Yousafzai y su equipo reconocieron el papel activo de México en el impulso de la Convención sobre la Prevención y Castigo de Crímenes de Lesa Humanidad.
Al término de la reunión, el funcionario mexicano agradeció el espacio de diálogo y reafirmó el compromiso del país con la agenda de igualdad y derechos humanos en el foro multilateral.