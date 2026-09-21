¿Ruptura en la 4T? amaga PT a Morena rumbo al 2027. “Se sienten muy sobrados”: Reginaldo Sandoval

El coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval tras salir de una reunión en Palacio Nacional expresó su molestia por que Morena ha marginado a los aliados

Tras una evidenciar inconformidades en el proceso de selección de coordinadores estatales de Morena, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió el riesgo de que la alianza con el partido guinda se fracture rumbo a las elecciones de 2027 y los acusó de actuar “muy sobrados” y marginar a sus aliados en las negociaciones electorales.

Sandoval acusó que al interior del PT observan que Morena “se siente sobrado” porque no existe una oposición o un “ adversario de derecha con suficiente peso” y por ello consideran que pueden competir solos sin requerir a los aliados pero están equivocados, revira.

“Sí se puede fracturar ( la alianza) si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha, entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está totalmente equivocado en esa lógica”, sostuvo

Entrevistado tras salir de una reunión en Palacio Nacional, el petista advirtió que esa postura puede poner en riesgo la unidad del bloque rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos.

“Desdeña a los aliados diciendo que puede solo, quizás eso es lo que nosotros leemos, está totalmente equivocado Morena en esa lógica”, aseveró

ABRE PUERTAS A INCONFORMES

Sandoval abrió las puertas del PT a aspirantes de Morena que estén inconformes con la definición de coordinadores estatales como se ha evidenciado en la designación de las 10 coordinaciones que se han anunciado hasta el momento sobre todo en Guerrero, Zacatecas y Baja California.

“Posiblemente piensan que como la consolidación de la oposición no tiene adversario confían, caminan, en un tema de soberbia, y se sienten sobrados de que ellos pueden”, insistió

Estas s diferencias ocurren mientras Morena, PT y PVEM comienzan a definir su estrategia para las elecciones de 2027 donde se renovarán casi 20 mil cargos de elección popular.

El coordinador de los diputados petistas aseveró que su partido ha expresado inconformidades por la distribución de espacios electorales en diferentes estados y sostuvo que la dirigencia nacional de Morena no ha escuchado ni atendido los planteamientos del PT.

De hecho aseveró que hasta ahora solo mantienen comunicación con Citlalli Hernández pero no con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.