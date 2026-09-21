Anticorrupción investiga supuesta filtración de datos de más de 15 millones de clientes de Aeroméxico

Bajo la lupa, presunta filtración de datos de millones de clientes de Aeroméxico (Archivo)

Secretaría Anticorrupción — La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación de oficio por la presunta filtración de una base de datos de más de 15 millones de clientes, en el marco de un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad.

La dependencia refirió que el monitoreo realizado permitió localizar una publicación en Telegram, difundida el pasado 18 de septiembre, en la que un usuario ofrece una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

Anticorrupción y Buen Gobierno obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, entre ellas servidores públicos y figuras públicas.

Con base en este asunto, la dependencia refirió que analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.

Asimismo, apuntó que se verificará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento, así como en los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la protección efectiva de los datos personales y con la defensa de los derechos de quienes confían su información a terceros. En caso de que se inicie el procedimiento correspondiente, la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público.

La Crónica de Hoy 2026