Sheinbaum confía en proceso de encuestas de Morena y pide transparentar resultados

Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el método de encuestas utilizado por Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y señaló que el mecanismo busca evitar que las candidaturas sean determinadas directamente por la dirigencia del partido.

La mandataria reconoció que en estos procesos siempre puede existir inconformidad entre quienes aspiraban a ocupar una coordinación y finalmente no fueron seleccionados. Explicó que, desde la formación de Morena, se optó por utilizar encuestas como alternativa a las elecciones internas, después de la experiencia del PRD, donde —según señaló— los procesos internos llegaron a presentar problemas.

Sheinbaum explicó que las encuestas no se limitan a preguntar quién es el aspirante preferido, sino que incluyen diversos reactivos que son ponderados para obtener una evaluación final. En procesos anteriores de Morena, las mediciones han incorporado preguntas sobre atributos y preferencias de los aspirantes.

Metodología y participación de encuestadoras

La Presidenta subrayó que el diseño de una encuesta requiere definir aspectos como la población que será consultada, la metodología, el tamaño de la muestra, la forma de realizar las entrevistas y las preguntas que se utilizarán.

Recordó que, en procesos anteriores, Morena ha recurrido a la participación de varias empresas encuestadoras para contar con mediciones comparables.

Respecto al proceso actual, Sheinbaum dijo confiar en el trabajo realizado por los equipos encargados de las mediciones y aseguró que no interviene directamente en la definición de la metodología ni en el levantamiento de las encuestas.

Resultados podrían hacerse públicos

La mandataria planteó que las encuestas utilizadas para definir las coordinaciones deberán ser abiertas posteriormente para que la ciudadanía pueda conocer sus resultados.

“En su momento tendrán que abrir todas las encuestas”, señaló, aunque aclaró que corresponderá a las instancias partidistas determinar cuándo y bajo qué procedimiento se harán públicos los documentos.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los resultados específicos de las mediciones o sobre quiénes deberían encabezar las coordinaciones.