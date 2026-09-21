Sheinbaum destaca crecimiento de México de 1.4% en el segundo trimestre de 2026 (Moisés Pablo Nava)

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre de 2026, luego de que datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportaran un crecimiento de 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) frente al trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.

La Presidenta señaló que México se ubicó entre las economías con mayor crecimiento durante el periodo y contrastó el resultado con el desempeño de otros países del G20.

De acuerdo con la OCDE, el PIB del conjunto del G20 creció 0.7% en el segundo trimestre, mientras que México registró un repunte de 1.4%, después de una contracción de 0.3% en el primer trimestre. Indonesia creció 1.3%, Turquía 1.1%, China 0.9% y Canadá 0.8%.

La OCDE señaló que el crecimiento mexicano del segundo trimestre representó un fuerte repunte frente al primer trimestre de 2026, cuando el PIB se contrajo 0.3% en términos trimestrales. El organismo atribuyó el resultado del G20 a un comportamiento heterogéneo entre sus economías.

La presidenta sostuvo que el resultado contradice las afirmaciones de que la economía mexicana atraviesa un desempeño negativo y expresó su expectativa de que el crecimiento continúe durante el tercer y cuarto trimestre.

“Y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Para todos aquellos que dicen que va muy mal”, señaló.

Sheinbaum utilizó el dato de crecimiento de la OCDE para sostener que la economía mexicana mantiene un desempeño favorable pese al contexto internacional y las tarifas comerciales.