Sin Dos Bocas, México tendría problemas para abastecer diésel: Sheinbaum

Refinería Olmeca México autosuficiente en diésel

La refinería Olmeca de Dos Bocas permitió que México alcance la autosuficiencia en la producción de diésel, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que, de no existir esta instalación y ante las condiciones actuales del mercado, el país enfrentaría dificultades para garantizar el abasto del combustible.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la operación de Dos Bocas, junto con la modernización de las refinerías del país, ha fortalecido la capacidad nacional para atender la demanda de diésel. “Si no existiera Dos Bocas, estaríamos en un problema de abasto del diésel”, afirmó.

Sheinbaum señaló que actualmente México produce el diésel que requiere y que parte de la producción petrolera puede exportarse, mientras que también existe la posibilidad de importar productos provenientes de la refinería Deer Park, ubicada en Texas y propiedad de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, recalcó que el país es autosuficiente en la producción de diésel.

Producción nacional

La Presidenta atribuyó esta capacidad a la operación de la Refinería Olmeca y a los trabajos de modernización realizados en las demás instalaciones del Sistema Nacional de Refinación. De acuerdo con su explicación, el incremento en la producción permite reducir la dependencia del exterior en este combustible.

“Somos autosuficientes en la producción de diésel. Esto es importantísimo”, sostuvo Sheinbaum al referirse a la situación actual del abasto y a la función que, señaló, tiene Dos Bocas dentro de la capacidad de refinación del país.

La mandataria también respondió a las críticas que recibió la construcción de la refinería ubicada en Paraíso, Tabasco, al señalar que actualmente su operación representa un respaldo para el suministro nacional. “Todo lo que criticaron de la construcción de la refinería de Dos Bocas hoy se tienen que tragar sus palabras”, expresó.

Abasto

Además de la producción, Sheinbaum se refirió al precio del diésel y al mecanismo utilizado por el gobierno federal para evitar que los incrementos en los combustibles generen presiones sobre la inflación. Explicó que el precio de los combustibles tiene un impacto importante en otros sectores de la economía.

La Presidenta señaló que el gobierno mantendrá el apoyo al precio del diésel mientras las condiciones lo permitan. “Vamos a mantener el precio del diésel, el subsidio”, afirmó, al señalar que cualquier modificación sería informada en caso de presentarse alguna circunstancia que pudiera generar un problema.

Sheinbaum sostuvo que, hasta ahora, el gobierno no observa dificultades para mantener este esquema y que el suministro del combustible se encuentra garantizado. Por ello, afirmó que México puede terminar el año sin problemas tanto en el abasto como en el apoyo al precio del diésel.

“Podemos cerrar el año sin problema con el apoyo que estamos dando al precio del diésel y el abasto hasta ahora pues está garantizado”, señaló.