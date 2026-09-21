UNAM conmemora 475 años de su origen y refrenda compromiso con la educación pública y la autonomía

UNAM conmemora 475 años de su origen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemoró los 475 años de la fundación de la Universidad de México, antecedente histórico de la institución, con una sesión extraordinaria de su Consejo Universitario y una ceremonia solemne encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante el acto, Lomelí afirmó que la autonomía universitaria, la educación superior pública y el gobierno colegiado continúan siendo pilares fundamentales para ampliar las fronteras del conocimiento y fortalecer la contribución de la Universidad a la sociedad.

El rector llamó a la comunidad universitaria a preservar las libertades conquistadas y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para las futuras generaciones.

“No basta con salvaguardar lo conquistado; debemos demostrar, mediante el empeño cotidiano, la importancia de dichos pilares universitarios”, sostuvo.

Pluralidad y gobierno colegiado

Lomelí destacó que a lo largo de sus 475 años la institución ha atravesado periodos de avances y dificultades, así como momentos de acuerdos y controversias.

Señaló que la fortaleza de la Universidad no ha dependido de que sus integrantes piensen de la misma manera, sino de la existencia de espacios académicos y órganos colegiados plurales capaces de procesar las diferencias mediante normas, argumentos y objetivos comunes.

En este contexto, reconoció el papel del Consejo Universitario como un espacio en el que convergen distintas voces e ideas de la comunidad para definir el rumbo institucional.

El rector llamó a continuar esta labor con rigor, sensibilidad, prudencia y disposición al diálogo, y planteó que el conocimiento generado por la Universidad debe contribuir al bienestar, la justicia, la democracia, la libertad de expresión, la equidad y la convivencia pacífica.

475 años de historia universitaria

El secretario General de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, recordó que el 21 de septiembre de 1551 se expidió la Cédula Real mediante la cual nació la Real Universidad de México, considerada el origen histórico de la actual Universidad Nacional Autónoma de México.

De la Fuente señaló que la conmemoración representa una oportunidad para reconocer a las generaciones que construyeron la institución, honrar su autonomía y renovar el compromiso de la Universidad con el futuro del país.

La ceremonia reunió a autoridades universitarias, representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, rectores de universidades nacionales y representantes de la comunidad académica, estudiantil y administrativa.

Educación pública y conocimiento como bien social

Durante la sesión, Elisa Speckman Guerra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, afirmó que la mejor manera de conmemorar la trayectoria de la institución es “construyendo futuros”.

Entre los retos señalados se encuentran mantener el carácter universal de la docencia, la investigación y la difusión cultural; fortalecer la educación pública y concebir el conocimiento como un bien social para comprender y enfrentar los problemas del país.

También llamó a preservar la autonomía de manera responsable y transparente, así como mantener a la Universidad como un espacio plural de pensamiento crítico, diálogo y respeto.

Reconocimiento a la comunidad universitaria

Durante la ceremonia también se destacó la evolución de la planta académica de la institución. Se informó que mientras en 1910 la Universidad contaba con 378 profesores, actualmente tiene alrededor de 34 mil profesores de asignatura, 5 mil 600 profesores de carrera y 6 mil 464 investigadores y técnicos académicos.

Representantes de estudiantes y trabajadores universitarios coincidieron en que la conmemoración debe estar acompañada por un compromiso con la sociedad y con quienes todavía no tienen acceso a la educación superior.

La representante estudiantil Sair Alejandra Martínez Hernández señaló que la responsabilidad de la Universidad trasciende sus instalaciones y está vinculada con el uso social del conocimiento y con las necesidades de la población que sostiene la educación pública.

Por su parte, el representante del personal administrativo de base, Julio César Domínguez, destacó el trabajo cotidiano de las y los trabajadores como parte de la construcción institucional.

Durante el acto se develó una placa conmemorativa por los 475 años de la Universidad de México. La ceremonia contó con la presencia de exrectores, integrantes de la Junta de Gobierno, representantes sindicales, autoridades universitarias y egresados distinguidos.