Blanca Cruz reportó que Guadalupe Taddei no ha entregado formalmente su oficina en el INE

Guadalupe Taddei no ha entregado formalmente su oficina en el INE (Mario Jasso)

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que hasta el momento no se ha formalizado la entrega-recepción de la oficina y los bienes que estaban bajo resguardo de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.

La funcionaria explicó que, aunque existe información sobre la posible falta de cumplimiento de este procedimiento administrativo, todavía se encuentran dentro del periodo en el que las nuevas autoridades pueden revisar el estado de la entrega y solicitar la intervención del Órgano Interno de Control (OIC).

“Nosotros no hemos recibido, o sea, todavía no se ha hecho”, señaló Cruz García al ser cuestionada sobre la situación de las instalaciones y los bienes que utilizaba su antecesora.

Detalló que la responsabilidad de realizar el acta de entrega-recepción corresponde directamente a la funcionaria saliente, por lo que no es posible solicitar al OIC que informe sobre el estado de los bienes como si fuera el responsable de su resguardo.

“Es que no le podíamos preguntar al OIC el estado que guardan los bienes porque el resguardante es el funcionario saliente, no el OIC propiamente”, explicó.

La consejera presidenta provisional indicó que, de acuerdo con los lineamientos administrativos, el procedimiento debió realizarse el último día de funciones o dentro de los cinco días posteriores, por lo que actualmente corresponde verificar si se cumplió con esa obligación.

En caso de que se confirme que no se realizó la entrega formal, el Órgano Interno de Control deberá determinar las acciones correspondientes.

Oficina permanece cerrada y sin ocupación

Blanca Cruz García también aclaró que no ha tomado posesión física de la oficina que ocupaba Guadalupe Taddei, debido a que primero debe formalizarse la entrega de las instalaciones y de los bienes institucionales.

Precisó que continúa trabajando desde su oficina habitual y que, debido al carácter provisional de su nombramiento, no considera necesario realizar un cambio físico de instalaciones.

“En este momento la oficina está cerrada. Seguro que les comentaba desde el inicio que no iba a ocupar esas oficinas, que yo sigo en mi oficina”, comentó.

Agregó que no han tomado posesión de los bienes porque es necesario concluir primero el procedimiento administrativo y establecer formalmente las condiciones en que se reciben.

La presidenta provisional señaló que su prioridad es concentrarse en las responsabilidades institucionales y en los trabajos del organismo electoral, en lugar de destinar tiempo a una mudanza administrativa.

“Creo que mi deber es ponerme, pues, con toda puntualidad a sacar el trabajo que nos compete y no necesitamos cambiarnos la oficina para trabajar en la responsabilidad que hoy nos toca”, sostuvo.

Sheinbaum pide al INM informar sobre el paradero de Taddei

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre el paradero de Guadalupe Taddei y de los hermanos Hernández Casillas, relacionados con los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales.

Ante la pregunta, la mandataria respondió: “Que informe el INM”, en referencia al Instituto Nacional de Migración, al que pidió confirmar si las personas mencionadas permanecen en territorio mexicano.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información que tiene su Gobierno, todo indica que continúan en México; sin embargo, consideró que corresponde a Migración proporcionar los datos oficiales sobre su situación.

La declaración se produce en medio de los señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos entre exfuncionarios electorales y empresas proveedoras de materiales para los procesos electorales, asunto que ha generado cuestionamientos sobre la contratación de servicios y el manejo de recursos públicos.