Masa de aire frío en México por frente número 4: ¿Hasta cuándo estará y qué estados serán los más afectados?

Masa de aire frío en México El frente frío número 4 ocasionará bajas temperaturas y lluvias fuertes en diversos estados del país.

Este fin de semana persistirán las afectaciones climatológicas en estados del noreste de México y otras regiones del país debido al Frente Frío número 4, el cual estará reforzado por una masa de aire frío que ocasionará el descenso de temperatura e incluso lluvias muy fuertes a partir de este viernes 6 de noviembre.

De acuerdo con el reciente pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el frente frío número 4 interactuará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, favoreciendo las lluvias puntuales muy fuertes.

SMN prevé lluvias fuertes este 6 de noviembre: estos son los principales estados afectados

Las condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes se concentrarán en en el oriente, noreste e incluso sureste del país, algunas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

🌫️¡Buenos días! Te compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para este viernes 6 de noviembre. Dale play y comparte. https://t.co/mTkNxgIbLl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 6, 2026

Debido a que el sistema frontal tendrá interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, los principales estados con pronóstico de precipitaciones intensas este viernes 6 de noviembre, son:

Sonora.

Chihuahua.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Hidalgo.

Puebla.

Veracruz.

Por otra parte, el SMN reportó que se esperan lluvias puntuales en zonas del el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que la región capitalina presenta posibilidad de chubascos y caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse al tanto de actualizaciones mediante los canales oficiales.

Temperaturas de hasta -5 grados en México: ¿qué zonas serán las más afectadas por el frente frío 4?

Mientras que regiones como el centro y costa de Michoacán, oeste y suroeste de Guerrero, sureste de Oaxaca y oeste de Chiapas presentarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados, otros estados del país tendrán que enfrentar un intenso frío a partir de la madrugada de este viernes.

Según lo reportó el SMN en su pronóstico reciente, las temperaturas mínimas podrían descender de -5 a 0 grados Celsius, con heladas, en zonas como:

Zonas serranas de Chihuahua y Durango .

y . Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El complicado clima de este fin de semana, principalmente en las zonas alertadas por lluvias fuertes y bajas temperaturas, también estará acompañado por intensas rachas de viento, por lo que las autoridades solicitan a la población abrigarse adecuadamente y mantenerse alerta ante la posible caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios.