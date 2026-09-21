UNAM inaugura clínica integral para atender la salud menstrual

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió las puertas de la Clínica Integral de Salud Menstrual, un nuevo espacio que busca brindar atención especializada a las mujeres en temas relacionados con la menstruación y sus efectos en la salud.

La clínica es la primera de su tipo y ofrecerá servicios de diferentes áreas para atender de manera integral las necesidades de las pacientes. Entre las especialidades que se contemplan se encuentran medicina, nutrición, psicología, terapia física y rehabilitación. El director general en Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Olaiz, explicó que uno de los objetivos principales de este espacio es ayudar a eliminar los silención, prejuicios, desinformación y estigmas que todavía existen alrededor de la menstruación. El funcionario señaló que la clínica ofrecerá atención digna e integral, además de información confiable, orientación, prevención y atención especializada. Todo esto se realizará bajo un esquema de respeto, empatía y acompañamiento profesional.

La creación de este espacio también responde a la importancia que tiene la salud menstrual dentro de la comunidad universitaria. Olaiz destacó que aproximadamente 70 por ciento del alumnado de la UNAM son mujeres, por lo que consideró necesario contar con servicios que permitan atender los problemas relacionados con la menstruación. Uno de los temas señalados durante la apertura fue el dolor menstrual. El director general de Atención a la Salud afirmó que el dolor menstrual no debe considerarse normal y que existen alternativas para atenderlo.

La intención de la universidad es que las molestias o enfermedades relacionadas con el ciclo menstrual no se conviertan en un obstáculo para las estudiantes y trabajadoras que realizan sus actividades dentro de la institución. Actualmente, la Clínica Integral de Salud Menstrual se encuentra ubicada en Ciudad Universitaria, pero la UNAM contempla ampliar su alcance mediante un programa de telemedicina.

Con esta herramienta, las autoridades universitarias buscan que la atención pueda llegar a más personas, incluso a quienes no puedan acudir de manera presencial a las instalaciones de la clínica. Gustavo Olaiz explicó que los problemas relacionados con la menstruación pueden afectar la vida académica de las estudiantes, al grado de dificultar o impedir que acudan a clases, estudien o participen en diferentes actividades.

Por ello, uno de los propósitos del nuevo espacio será escuchar a las pacientes, atender sus necesidades e impulsar investigaciones que permitan mejorar las políticas y servicios de atención a la salud menstrual. La UNAM también busca que la clínica sea un lugar donde las mujeres puedan recibir información confiable y orientación profesional para conocer mejor su salud y detectar posibles problemas.

La institución considera que contar con atención especializada puede ayudar a identificar padecimientos que en ocasiones no son atendidos debido a la falta de información o porque algunos síntomas relacionados con la menstruación son considerados normales. Además de la atención médica, la clínica tendrá un componente de investigación para generar información que contribuya a mejorar la atención y las políticas relacionadas con la salud menstrual.

Con la apertura de la Clínica Integral de Salud Menstrual, la UNAM incorpora un nuevo servicio dirigido principalmente a las mujeres de su comunidad y busca que la menstruación no sea una limitante para estudiar, trabajar y desarrollar las actividades de la vida diaria. La institución prevé que, mediante la atención presencial y el programa de telemedicina, este servicio pueda tener un mayor alcance dentro de la comunidad universitaria.