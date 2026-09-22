Fonatur aclara que no se prohíbe el estacionamiento en toda la Costera Miguel Alemán

Costera Miguel Alemán

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dirigido por Sebastián Ramírez Mendoza, aclaró que la colocación de señalización restrictiva en algunos tramos de la avenida Costera Miguel Alemán no representa una prohibición general para estacionarse en esta vialidad.

Ante las inquietudes expresadas por distintos sectores sociales, el organismo explicó que los discos de “No Estacionarse” fueron colocados en puntos considerados críticos desde el punto de vista de movilidad, principalmente donde existe reducción de carriles, intersecciones complejas o zonas en las que se busca reforzar la seguridad de los cruces peatonales.

Fonatur señaló que la presencia de vehículos estacionados o detenidos en estos sitios puede generar congestionamientos, afectar la circulación del transporte público, retrasar el paso de vehículos de emergencia y aumentar los riesgos para peatones.

De acuerdo con el organismo, los puntos donde se instaló la señalización también concentran reportes relacionados con cobros indebidos, apartado ilegal de espacios en la vía pública y presunto hostigamiento por parte de franeleros hacia residentes y turistas.

Fonatur indicó que estas situaciones afectan las condiciones de seguridad y orden en distintos puntos del puerto, por lo que la intervención busca regular la circulación y el uso de la vía pública.

El organismo citó el artículo 58, fracción XXIV, del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Acapulco, que establece restricciones al estacionamiento en los sitios que determine la autoridad competente por necesidades operativas y de orden público.

Asimismo, explicó que la señalización se coloca conforme a las disposiciones aplicables en materia de señalamiento vial. Según lo señalado por Fonatur, cada disco restrictivo tiene un radio de cobertura de 50 metros lineales, distribuidos en 25 metros hacia cada dirección, y las señales deben instalarse de manera sucesiva para mantener la continuidad de la restricción.

Fonatur precisó que la intervención no constituye una acción unilateral ni una extralimitación de facultades por parte del organismo o de alguna otra instancia federal.

La colocación de los señalamientos se realiza mediante coordinación entre el Ayuntamiento de Acapulco y la autoridad federal, de acuerdo con sus respectivas atribuciones en materia de ordenamiento urbano, movilidad y seguridad vial.

La autoridad municipal mantiene la rectoría sobre la regulación del tránsito local y respalda las medidas encaminadas a facilitar el desplazamiento de peatones y vehículos.

El objetivo del reordenamiento, señaló Fonatur, es mejorar las condiciones de acceso y circulación en la zona tradicional de Acapulco, sin afectar la actividad comercial, los restaurantes ni los módulos turísticos.

El organismo sostuvo que se busca contar con accesos más ágiles, seguros y ordenados para residentes y visitantes, particularmente en una de las principales zonas turísticas del puerto.