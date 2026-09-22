Golpe a la estructura de abastecimiento de “Los Chapitos”: cae “El Peli”, coordinador de logística del cártel, informa Harfuch

Golpe a los Chapitos Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, es uno de sus principales operadores. (Especial)

Tras una acción coordinada de seguridad realizada en Mazatlán, Sinaloa, autoridades federales detuvieron a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como un operador relevante de Genaro Aarón “N”dentro de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

“El Peli” coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga, y participaba en la privación de la libertad de personas", enfatizó el funcionario en su cuenta oficial de X, red social conocida antes como Twitter.

¿Cómo fue la detención de “El Peli”, según Harfuch?

De acuerdo con el funcionario, el operativo fue realizado de manera conjunta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según el reporte oficial, Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, era identificado como un generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de la facción Los Chapitos, la cual es comandada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, actualmente preso en los Estados Unidos.

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

¿Quién es y de qué es señalado “El Peli”?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, “El Peli” coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga.

Además, las autoridades lo señalan por participar en la privación de la libertad de personas.

Tras la detención, García Harfuch señaló que las operaciones de las fuerzas federales continuarán de manera permanente con el objetivo de debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en el estado de Sinaloa.