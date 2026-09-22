Huracán Polo: ¿Qué significa que haya alcanzado la categoría 5 y qué estados en México están en alerta?

Huracán Polo El ciclón llega a categoría 5. (Wikipedia Commons)

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 durante la mañana de este martes 22 de septiembre. Varios estados han emitido alertas sobre su paso por el Pacífico.

¿Cómo va huracán Polo y cuál es su trayectoria?

Después de que la depresión tropical Polo pasara a convertirse en huracán el lunes 21 de septiembre, expertos pronosticaron que este podría alcanzar la categoría 5 a más tardar el día jueves de esta semana. Sin embargo, el ciclón adquirió fuerza rápidamente durante la madrugada del martes. Actualmente, su centro se ubica al sur de Zihuatanejo.

Según informó CONAGUA, no existe un riesgo inminente de que el huracán llegue a las costas, pues su trayectoria esperada correrá paralela al país. Aun así, varios estados con costas en el Océano Pacífico activaron protocolos de seguridad. Entre ellos están Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan fuertes lluvias. En algunos municipios se han suspendido clases.

¿Qué significa categoría 5 para huracanes?

En la escala de Saffir-Simpson, la cual se utiliza para medir la intensidad de los huracanes, la categoría 5 representa el punto más intenso de un huracán. A partir de la categoría 3, los huracanes son considerados como peligrosos, pero un huracán de máxima intensidad significa vientos de más de 250 Kilómetros por hora que puede resultar en daños catastróficos. Las corrientes pueden resultar en que árboles sean arrancados de la tierra, y que las paredes y techos de edificios colapsen. Esto puede dejar zonas enteras deshabitadas por semanas e incluso meses.