Huracán Polo se vuelve un “monstruo”: así luce en imágenes satelitales tras alcanzar la categoría 5 cerca de las costas mexicanas

Polo se vuelve masivo Durante la madrugada de este 22 de septiembre, el fenómeno se volvió Categoría 5 frente a las costas nacionales. (Conagua y Cuartoscuro)

Otro monstruo metereológico acecha al Pacífico nacional. El huracán Polo se intensificó este martes a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la máxima clasificación para un ciclón tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las imágenes satelitales difundidas por el organismo muestran un sistema masivo que tomó fuerza durante la madrugada y provocará vientos de hasta 315 kilómetros por hora, característica de los huracanes de mayor intensidad sobre el océano Pacífico, similar a la de Otis del 2023.

¿Dónde se localiza el huracán Polo?

De acuerdo con el aviso meteorológico de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 km/h y un desplazamiento hacia el este a 9 km/h, paralelo a las costas del Pacífico central y sur de México.

Estados con lluvias por el huracán Polo

La amplia circulación del huracán provocará durante las próximas horas:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco.

El SMN advirtió que las precipitaciones pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

¿Dónde habrá vientos y oleaje elevado?

Además de las lluvias, se esperan:

Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h , con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.

, con rachas de en las costas de Michoacán y Guerrero. Vientos de 20 a 30 km/h , con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco y Colima.

, con rachas de en Jalisco y Colima. Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca.

Respecto al oleaje, el pronóstico indica:

De 3 a 4 metros en costas de Michoacán y Guerrero.

en costas de Michoacán y Guerrero. De 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca.

en Colima y Oaxaca. De 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Así luce el huracán Polo desde el espacio

Las imágenes satelitales compartidas por Conagua muestran al huracán Polo con un tamaño masivo, vientos que alcanzarán gran velocidad y un ojo claramente visible, además de un desplazamiento veloz hacia el este de 9 kilómetros por hora y vientos máximos sostenidos de 250 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, y exhortó a la población a seguir únicamente la información emitida por las autoridades oficiales.