Reportan en la Mañanera ahorros por 83.8 mil mdp en compras públicas

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (Andrea Murcia Monsivais)

Las acciones de prevención, vigilancia y eficiencia administrativa permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos durante los dos primeros años de la actual administración federal, de acuerdo con el balance presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, detalló en la conferencia matutina que los recursos se obtuvieron mediante distintas medidas dirigidas a mejorar las compras públicas, supervisar el cumplimiento de contratos, aplicar sanciones y hacer más eficiente la organización gubernamental.

El mayor monto corresponde al seguimiento de la administración de contratos, que permitió proteger 42.2 mil millones de pesos. Esta labor incluyó la supervisión de incumplimientos y modificaciones injustificadas en los acuerdos establecidos por el gobierno.

Otros 29 mil millones de pesos provinieron de mejoras en los procesos de compra, incluidos mecanismos de diálogo con proveedores y subastas.

El informe presentado en Palacio Nacional también atribuyó 4.8 mil millones de pesos a sanciones, mientras que otros 7.8 mil millones se relacionaron con medidas de eficiencia en la organización del gobierno.

En conjunto, estas cuatro vías representan los 83.8 mil millones de pesos reportados por la dependencia como recursos protegidos mediante acciones de prevención y eficiencia.

Nuevos mecanismos para adquirir equipo médico

Un ejemplo expuesto durante la presentación fue el modelo aplicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la adquisición de equipamiento médico.

El procedimiento parte de establecer requisitos que no estén diseñados para favorecer a una empresa o una tecnología específica. Para ello, las autoridades mantienen diálogo con los fabricantes y revisan los modelos disponibles antes de definir las especificaciones de los equipos.

Una vez establecidas las condiciones técnicas, los proveedores participan en un esquema de subastas inversas, en el que compiten mediante sus propuestas de tecnología y precio.

Este mecanismo permitió al IMSS obtener equipos médicos con un costo aproximadamente 46 por ciento menor, manteniendo como criterio la adquisición de tecnología avanzada.

La estrategia busca establecer condiciones de competencia entre los proveedores desde la definición de los requerimientos hasta la adjudicación de los contratos, con el objetivo de evitar requisitos que conduzcan de manera anticipada hacia una empresa determinada.

Los recursos protegidos por las compras públicas representan una de las cuatro principales áreas identificadas por la Secretaría dentro de los 83.8 mil millones de pesos reportados durante los dos años.

A los 29 mil millones derivados de los procesos de compras se sumaron los 42.2 mil millones obtenidos mediante la vigilancia de contratos, los 4.8 mil millones asociados con sanciones y los 7.8 mil millones correspondientes a eficiencia en la organización gubernamental.