IMSS despliega Misión ECO por efectos del huracán “Polo” categoría 5 en la escala saffir simpson

Protección civil del IMSS ante huracán Polo El IMSS mantiene vigilancia permanente en 748 inmuebles médicos y no médicos ubicados en zonas con potencial afectación, y personal especializado de Protección Civil fue desplegado en Michoacán y Colima para fortalecer la toma de decisiones y la respuesta operativa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó acciones preventivas y desplegó la Misión Enlace, Coordinación y Operación (ECO) ante la presencia del huracán “Polo”, que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, con potencial para generar lluvias intensas y afectaciones asociadas en entidades del occidente y sur del país.

Néstor Damián del Pino León, titular de la División de Protección Civil del IMSS, precisó que, aunque el huracán no impactará directamente territorio nacional, su trayectoria a menos de 200 kilómetros de las costas favorecerá precipitaciones acumuladas significativas sobre regiones serranas y costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que exhortó a las unidades médicas y administrativas a reforzar las acciones de prevención y preparación.

Asimismo, resaltó que el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del Seguro Social, se mantiene en estado de alerta y en monitoreo permanente las 24 horas del día, ante la rápida intensificación del ciclón al evolucionar a categoría 5 en pocas horas.

Con base en modelos meteorológicos, se prevé que “Polo”, permanecerá con alta intensidad durante las próximas 24 horas y, aunque no se prevé que toque tierra, su cercanía con el litoral mexicano favorecerá precipitaciones torrenciales.

Ante ello, se activó desde el pasado lunes 21, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), mecanismo que permite identificar de manera oportuna los municipios con mayor nivel de riesgo durante las fases de acercamiento, impacto y alejamiento del fenómeno hidrometeorológico.

A su vez, la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS, doctora Elizabeth Hernández Borges, informó que se puso a disposición de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) ubicados en la zona de influencia del fenómeno la capacidad operativa de la Misión ECO, conformada por personal especializado y recursos estratégicos para la atención de emergencias.

Resaltó que el IMSS cuenta con 2,417 Unidades Internas de Protección Civil, una estructura nacional integrada por 199 responsables de Protección Civil, 27 especialistas adscritos a la División de Protección Civil y brigadistas capacitados para actuar antes, durante y después de una contingencia.

Además, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS se mantiene en estado de alerta y en monitoreo permanente las 24 horas del día, para dar seguimiento puntual a la evolución del huracán “Polo” y mantener una coordinación oportuna para la toma de decisiones institucionales.

Recordó que ante este tipo de emergencias, se cuenta con vehículos para el traslado de personal, plantas de energía eléctrica, sistemas potabilizadores, motobombas, equipos especializados para emergencias y tecnología de comunicación satelital Starlink, recursos que permiten mantener la coordinación operativa en caso de afectaciones a la infraestructura de telecomunicaciones.

El personal de la Misión ECO fue desplegado este lunes 21, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, donde trabaja en coordinación con los titulares de los OOAD para contar con información de primera mano, fortalecer la capacidad de respuesta y reducir riesgos para la población derechohabiente, trabajadores y visitantes y se mantiene vigilancia sobre 748 inmuebles estratégicos en estados con potencial afectación y da seguimiento permanente al SIAT-CT.