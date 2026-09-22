Monte de Piedad cambia calendario de venta: estas son las nuevas fechas para salvar tu prenda

Estas son las nuevas fechas de pago del Monte de Piedad Foto: La Crónica

Si tienes una prenda empeñada en el Nacional Monte de Piedad, revisar la fecha que aparece en tu boleta o contrato podría evitar que pierdas los objetos empeñados en esta institución.

Y hoy, más que nunca, revisar nuevamente las actualizaciones que ha emitido la empresa prendaria resulta importante ya que modificó el calendario de comercialización para determinados empeños debido a la suspensión de actividades que mantiene cerradas sus sucursales.

Dicho ajuste contempla contratos cuya fecha original de comercialización correspondía a octubre de 2026 y establece nuevas fechas para realizar el pago antes de que las prendas pasen a la llamada almoneda, es decir, la etapa en la que pueden ser ofrecidas para su venta.

De acuerdo con el calendario actualizado, las primeras prendas contempladas en esta modificación tendrán como nueva fecha de comercialización el 17 de marzo de 2027, mientras que las últimas llegarán a esa etapa el 20 de marzo de 2027. Por ello, te dejamos el calendario completo con todas las fechas actualizadas.

¿Cuál es el nuevo calendario de Monte de Piedad?

Para los contratos cuya fecha original de comercialización estaba programada para octubre de 2026, el calendario queda de la siguiente manera:

Contratos con comercialización prevista del 1, 2, 3 y 5 de octubre de 2026

Fecha límite de pago: 16 de marzo de 2027.

16 de marzo de 2027. Nueva fecha de comercialización: 17 de marzo de 2027.

Contratos con comercialización prevista del 6 al 10 de octubre de 2026

Fecha límite de pago: 17 de marzo de 2027.

17 de marzo de 2027. Nueva fecha de comercialización: 18 de marzo de 2027.

Contratos con comercialización prevista del 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20 de octubre de 2026

Fecha límite de pago: 18 de marzo de 2027.

18 de marzo de 2027. Nueva fecha de comercialización: 19 de marzo de 2027.

Contratos con comercialización prevista del 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2026

Fecha límite de pago: 19 de marzo de 2027.

19 de marzo de 2027. Nueva fecha de comercialización: 20 de marzo de 2027.

¿Qué significa esto para los clientes?

La fecha límite de pago es el último día establecido para que el cliente pueda regularizar su contrato de acuerdo con el nuevo calendario.

En cambio, la fecha de comercialización es el día posterior en el que la prenda puede pasar al proceso de venta si el contrato no fue regularizado.

Por eso, si tienes un empeño en Nacional Monte de Piedad, lo más importante es revisar la fecha original de comercialización que aparece en tu contrato o boleta y compararla con el nuevo calendario.

¿Cómo saber cuándo debes pagar tu empeño?

Sin duda, la manera más eficaz para saber cuándo debes hacer tu pago es revisar tu boleta o contrato de empeño. Asimismo, debes tener en cuenta los comprobantes relacionados con refrendos que hayas realizado anteriormente que pueden ser relevantes para determinar la situación de tu contrato.

Asimismo, la institución también ofrece consultas a través de sus canales de Mi Monte Web y Mi Monte App. Así como en los teléfonos 5526292790 y 5588909717.

¿Los intereses dejan de generarse con la nueva fecha?

Esta es una de las dudas más importantes tras darse a conocer las fechas de este nuevo periodo de pago.

Lo cierto es que tener una nueva fecha para evitar el pase a comercialización no significa que lo intereses se congelen; por el contrario, cuando el cliente utiliza el plazo adicional los intereses continúan generándose diariamente

¿Qué es la fecha de comercialización de Monte de Piedad?

La llamada fecha de comercialización es un dato fundamental dentro del contrato de empeño que debes entender.

En términos sencillos, corresponde al momento a partir del cual el artículo puede pasar a comercialización si el cliente no cumple con los pagos necesarios para mantener vigente el empeño.

Por eso, no es recomendable asumir que todos los empeños tienen la misma fecha límite.

La nueva fecha depende de las condiciones y de la fecha original registrada en cada contrato.

¿Qué puedo hacer para evitar que mi prenda pase a venta?

Si tienes un empeño vigente, existen diferentes alternativas para mantenerlo en regla.

La primera es realizar el pago correspondiente.

Otra posibilidad es efectuar un refrendo, siempre que las condiciones de tu contrato permitan utilizar esta opción.

¿Cómo pagar un empeño de Monte de Piedad si las sucursales están cerradas?

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre con los pagos mientras continúa la suspensión de actividades presenciales.

Monte de Piedad mantiene diferentes opciones de pago. Entre ellas se encuentran:

Mi Monte App

Mi Monte Web

Banamex

Tiendas OXXO

Transferencia mediante SPEI

La institución señala que estas alternativas permiten mantener al corriente determinados pagos relacionados con los contratos de empeño.

Pago en OXXO

Nacional Monte de Piedad también tiene habilitado el pago en tiendas OXXO.

De acuerdo con su información oficial, los pagos pueden realizarse de lunes a domingo de 7:00 a 21:00 horas, horario de la Ciudad de México.

Para realizarlo se necesita el número de contrato o generar previamente una referencia desde Mi Monte.