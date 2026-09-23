A un año de la huelga en el Monte de Piedad: Sindicato revela nueva información, trabas y peticiones… ¿acabará pronto el conflicto?

A casi un año de la huelga de NMP, las negociaciones continúan. CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

De acuerdo a información de El Sol del Centro, el secretario de la Sección 4 del Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad en Aguascalientes, Guillermo Román Durán, ha revelado que las pláticas para llegar a un acuerdo y terminar la huelga siguen mediante mesas de negociación permanentes entre el sindicato mayoritario, el Comité Ejecutivo Nacional, el patronato y directivos de la institución.

Las negociaciones de la huelga de Monte de Piedad permanecen bajo discreción y hermetismo

Con el objetivo de mantener los diálogos a salvo de filtraciones y desinformación, las reuniones se han llevado a cabo bajo un hermetismo que evite la desestabilización de los acuerdos. Por esta misma razón, las videoconferencias con agremiados son solo realizadas al existir avances concretos en las negociaciones.

Además, Guillermo detalló que entre los puntos claves de la negociación se encuentra la liquidación de los adeudos acumulados durante desde finales del año pasado, luego de que la huelga iniciara el 1 de octubre de 2025. Entre estos pagos se encuentran el fondo de ahorro de noviembre de 2025, el aguinaldo de diciembre, los salarios vencidos desde octubre de 2025, los vales de despensa quincenales, las aportaciones patronales al IMSS y al INFONAVIT.

Una mayoría que busca resolver en beneficio de los trabajadores de Monte de Piedad

Guillermo reitera que ahora mismo, gracias a que la base trabajadores logró respaldar la postura de los trabajadores por la vía legal, las negociaciones han podido avanzar pese a los obstáculos planteados por los representantes patronales ante la Secretaría del Trabajo al no presentarse.

Igualmente puntualizó que alrededor de 1,500 de los 1,900 trabajadores de NMP forman parte del sindicato mayoritario, por lo que se encuentran protegidos gracias a su unidad y fuerza ante los intentos de desestabilización de parte de agrupaciones minoritarias por medio de redes sociales.

¿Se llegará a un fin pronto de la huelga y reabrirán las sucursales de Monte de Piedad?

Guillermo, dice confiar en que las mesas de diálogo logren concluir con el conflicto en las siguientes semanas, meses o al menos antes de que concluya el año. Del mismo modo ha sido claro sobre la reapertura de las sucursales, pues la única condición existente es que se garanticen plenamente los derechos laborales de los trabajadores y que se les cumpla en cuanto a las obligaciones financieras que se encuentran pendientes.

Así, durante ya casi un año de la huelga, las condiciones de reapertura siguen vigentes, entre las cuales, además del ya mencionado pago de adeudos, se podrían sumar la exigencia del respeto íntegro de las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y el rechazo al sistema de ascenso y escalafón dentro de la institución.