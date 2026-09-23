ANUIES y embajada estadunidense fortalecen cooperación académica y tecnológica

México-EU colaboracion académica universitaria La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la embajada de Estados Unidos en Méxio fortalecen cooperación académica y tecnológica (La Crónica de Hoy)

Con el objetivo de consolidar una agenda de innovación y competitividad regional, la ANUIES y la Embajada de Estados Unidos en México sostuvieron un encuentro de alto nivel para fortalecer la cooperación académica y tecnológica.

El diálogo estratégico, busca estrechar los vínculos que unen a ambas naciones a través de la educación superior, la investigación y el desarrollo de talento especializado.

La ANUIES convocó a una pluralidad de actores clave que representan el liderazgo educativo de México, ya que Luis González Plascencia secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), enfatizó la necesidad de que dicho acercamiento trascienda el diálogo institucional para traducirse en beneficios directos.

“El objetivo compartido es pasar de las prioridades a las acciones, reconocer posibles proyectos conjuntos y acordar mecanismos de seguimiento que garanticen resultados tangibles”.

Bajo esta visión, subrayó, se promueve una cooperación equilibrada y de beneficio mutuo que impacte positivamente en la formación de los estudiantes y en el progreso de la sociedad en su conjunto”.

Asimismo, refrendó el compromiso de la asociación a su cargo, de poner a disposición su capacidad de gestión para acercar a las instituciones mexicanas con la Embajada y sus contrapartes estadounidenses.

“La Asociación continuará fungiendo como el puente estratégico indispensable para transformar las coincidencias programáticas en una agenda de trabajo compartido de largo alcance”.

Por su parte, Susan Bridenstine, ministra Consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos, coincidió en que la competitividad y la prosperidad económica de América del Norte se fundamentan en el talento, el conocimiento y las alianzas estratégicas generadas en las aulas universitarias.

Frentes prioritarios de cooperación bilateral, dijo, incluyen la innovación científica, la investigación conjunta, el desarrollo de fuerza laboral especializada, la enseñanza del idioma inglés, la educación técnica vocacional y el abordaje de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Destacó que México se consolida en el top 15 de países de origen de estudiantes internacionales en Estados Unidos, reafirmando el interés mutuo por potenciar programas de movilidad académica y cooperación institucional continua a través de organismos clave como Comexus y las redes universitarias transfronterizas.

El titular de ANUIES destacó la robustez de este diálogo sustentado en la participación de representantes de instituciones la UNAM, la UAM, el Tecnológico de Monterrey, las universidades autónomas de Nuevo León (UANL) y de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Intercontinental, el Consorcio Educativo de Oriente, el sector tecnológico y politécnico, representado por los institutos tecnológicos de Tepic y de Aguascalientes, así como la Secretaría de Economía y la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus).